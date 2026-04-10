「エアコン掃除の心理的ハードル感じるか」８７％　６５％が感じた最大のハードルは

株式会社ゼロアクセル（本社：東京都千代田区、代表取締役：大福裕貴）運営のハウスクリーニング予約サイト「おうちにプロ」が、１００人（男性：４２、女性：５７、回答なし：１）にエアコン掃除の心理的ハードルに関するアンケート調査を実施した。

「エアコン掃除の必要性は感じているか」という質問には４９％が「強く感じている」、４８％が「やや感じている」と回答し、９７％がエアコン掃除の必要性を感じている一方で、「エアコン掃除に心理的ハードルを感じるか」という質問には「やや感じる」が５８％、次いで「強く感じる」が２９％という結果になり、８７％がエアコン掃除への心理的ハードルを感じていることが分かった。

「エアコン掃除の最も大きなハードルは何か」という質問には「面倒・手間」が６５％と高い割合になり、次いで「費用」が１６％、「やり方がわからない」が１３％、「時間がない」が６％と続いた。

「エアコンを自分で掃除することに不安はあるか」という質問には「ややある」が５３％、次いで「とてもある」が２９％と、８割以上が自分でエアコン掃除をすることに不安を感じている。

「エアコン掃除を先延ばしにした経験はあるか」という質問には５２％が「何度もある」、３８％が「たまにある」と９０％もの人がエアコン掃除を先延ばしにした経験があることが分かった。

「エアコン掃除の優先度」を聞いたところ「やや高い」が５７％、「低い」が３２％、「非常に高い」が９％となった。６割以上がエアコン掃除の優先度を高いと感じているため、「面倒・手間」の心理的ハードルを取り去ることができれば、エアコン掃除はさらに広がる可能性がある。