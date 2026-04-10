田中美久「オフ感ありあり」無加工すっぴん姿公開「肌の透明感レベチ」「反則級の可愛さ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/10】元HKT48で女優の田中美久が4月10日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を公開した。
【写真】24歳元HKT「肌の透明感レベチ」無加工すっぴん姿
田中は「愛犬と行けるお寿司屋さん！？」と記し、愛犬とともに寿司店を訪れた際の様子を撮影したショート動画を投稿。ストライプのシャツにプルオーバーを重ねたスタイルで寿司を堪能する姿が収められており、美しい素肌が輝いている。同投稿のコメント欄では「すっぴんです！無加工カメラです！」と自ら説明し、「指原さんからすっぴんでも可愛いって言ってもらえたので、たまにはこうやって動画を撮るのも…ありなのかな？と。なのでオフ感ありあり」とタレントの指原莉乃からすっぴん姿を称賛されたことも明かしている。
また「この日は、焼酎2本。そしてビール。なんと贅沢な、、 犬会を度々開いているのですが愛犬と一緒にお寿司が食べれるなんて夢みたいでした」と振り返っている。
この投稿は「肌の透明感レベチ」「反則級の可愛さ」「肌がツヤツヤで綺麗」「可愛すぎて最強」「自然体な笑顔も素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元HKT「肌の透明感レベチ」無加工すっぴん姿
◆田中美久、無加工すっぴん姿披露
田中は「愛犬と行けるお寿司屋さん！？」と記し、愛犬とともに寿司店を訪れた際の様子を撮影したショート動画を投稿。ストライプのシャツにプルオーバーを重ねたスタイルで寿司を堪能する姿が収められており、美しい素肌が輝いている。同投稿のコメント欄では「すっぴんです！無加工カメラです！」と自ら説明し、「指原さんからすっぴんでも可愛いって言ってもらえたので、たまにはこうやって動画を撮るのも…ありなのかな？と。なのでオフ感ありあり」とタレントの指原莉乃からすっぴん姿を称賛されたことも明かしている。
◆田中美久の投稿に「可愛すぎて最強」と反響
この投稿は「肌の透明感レベチ」「反則級の可愛さ」「肌がツヤツヤで綺麗」「可愛すぎて最強」「自然体な笑顔も素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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