日本テレビの朝の情報番組『ZIP!』の制作スタッフが、番組の内部資料をSNSに流出させた問題。

「同番組の女性スタッフが、インスタグラムのストーリーで番組の内部資料を投稿したことが物議を醸しました。同投稿にアップされた写真は4月3日と日付の入った出演者の名前や番組ロゴが入った資料や番組のシフト表、日本テレビの入構証など。入構証は本人の顔写真は指で隠されていたものの、女性スタッフの名前はフルネームで公開されていました。“芸能人にたくさん会えて楽しい”などといったキャプションまでも添えられていましたね」（スポーツ紙記者）

同投稿はスクリーンショットされ、Xを中心に瞬く間に拡散され、投稿者である女性スタッフのモラルの欠如を問う声がネット上に溢れる事態に。この騒動について、日テレに問い合わせると、

「番組制作に関する詳細については回答を控えさせていただきますが、本件については重く受け止め、あらためて番組制作に携わるスタッフに情報管理の徹底を周知・指導しております」

とのことだった。

「きっと友達に晒されたんだよ……。日テレ内にはそんな噂が流れているようです」

そう話すのは、テレビ局関係者だ。そもそも、同投稿はインスタグラムの“親しい友達”機能を使った限定公開だったという。

「そうでなければ、わざわざ自分のフルネームが入った入構証をアップするわけがない。憧れのテレビでの仕事現場を一部の友人だけには自慢したかったんでしょう。だが、それが“リア充”自慢と捉えられて妬みを買ってしまったのかもしれません」（前出・テレビ局関係者、以下同）

問題の女性スタッフは制作会社からの派遣スタッフのようで、他の番組にも同じ制作会社の派遣スタッフが勤務していて、

「彼らは戦々恐々としていますね……。もしかしたら、自分たちにも思い当たるフシがあって友人に晒されてしまうのでないかと思っているのかもしれません」

当該の女性スタッフは、今後番組から“出禁処分”になるのは間違いないという――。