「わかしん。」ことプロデューサー・若新雄純氏が9日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。約2年3カ月ぶりのメディア復帰を報告した。

若新氏は自身のX（旧ツイッター）を更新し「4月9日、2年3ヶ月ぶりにアベマプライムに出演しました。機会をつくってくださった皆さま、ありがとうございました」と報告。「2年ちょっと、家族に支えてもらい、パートナー・子どもと向き合い、時間を過ごしてきました。その間、自分の浅ましさや恥ずかしい人間性・人格について考える時間がたっぷりあり、本当に大切なことと、そうでないこと、そして自分勝手の限度など、頭を冷やして考え、少しは整理できたと思います」

「その上でやっぱり僕は、こうしてメディアに出て、たくさんの人に見られて、『自分は何か特別な存在なんだ』と勘違いできる環境がないと、自分らしく生きていけない非常に残念なもろい人間だということがよく分かりました。そのことを、番組の偉い方にお伝えしたところ、『それならもう少し気が済むまで生き恥をかいてください』という温かいお言葉をいただき、出演させていただきました」と経緯を説明していた。

若新氏は24年1月に複数の女性とのトラブルが報じられ、謝罪。「事実婚をしているパートナーと子供がいるにもかかわらず、私の一連の言動や、してきた仕打ちは到底許される行為ではありません」とし、全てのメディア出演、講演、セミナー活動などを取りやめると語っていた。