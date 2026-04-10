今回は、5歳の娘が「ママ大嫌い」と母親に言った理由についてのエピソードを紹介します。

娘の言葉に心が折れ、家出したけど…

「5歳の娘はパパっ子です。娘には『ママ大嫌い』と言われ、私は何かと邪魔者扱いされています。

娘に何度も『ママ大嫌い』と言われ、心が折れた私は、大人げないとは思いつつ、家出をすることにしました。しかし家を出た直後に、夫から何度も連絡があり、不安になり帰宅。娘は大泣きしていて、本当にかわいそうなことをしたと反省しました。

そこで娘に『ママが大嫌いって言ってくるのが、本当に嫌だった』と話すと、『本当はママのこと大好きだよ』『でもママが好きって言うと、パパがすごい怒るんだ』『ママ大嫌いって言うと、パパは優しくしてくれるんだよ』と言ってきたんです。

自分の娘にそんなひどい態度をとるなんて、最低ですよね。『夫を許せない……』と心底思いました」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年11月）

▽ この女性もですが、娘さんもあまりに気の毒ですよね。娘さんとしては、「ママが好きだけど、パパにも嫌われたくない」という気持ちで辛かったことでしょう……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。