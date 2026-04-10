「JUNG KOOKさんに招待された」秋山成勲、BTS公演に初参戦！大熱狂のコンサートを絶賛

格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）が、BTSのコンサート観覧を報告した。

秋山は4月10日、「BTSワールドツアー初日、JUNG KOOKさんに招待され、初めてコンサートに行ってきました」として、4月9日に開催されたBTSのワールドツアー初日の公演を観覧したことを明かした。

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続けて、「豪雨の中でもアーティストとARMY（BTSファン）が共に雨に打たれながら作り上げた公演でしたが、どの瞬間よりも熱く、感動的な時間でした。最高のパフォーマンスを見せてくれたBTS、本当に感動しました。心から感謝します！」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、秋山がBTSのコンサート会場を訪れた様子が収められている。秋山はワールドツアー初日、高陽（コヤン）市の会場を訪れ、JUNG KOOK、JIMIN、J-HOPE、RM、Vらと記念ショットを撮影した。さらに、会場内では紫色に染まった客席を背景に、明るく笑顔を見せる姿も公開し、注目を集めた。

（写真＝秋山成勲SNS）

なお、完全体でカムバックしたBTSは、4月9日・11日・12日に高陽総合運動場メインスタジアムで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」を開催。今回のワールドツアーは高陽を皮切りに、東京、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど34都市で計85公演が行われる予定で、韓国アーティストの単一ツアーとしては最多公演数となる。

さらに、日本や中東では追加公演も予定されており、ツアー規模は一層拡大する見通しだ。

（記事提供＝OSEN）