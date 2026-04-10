青木瀬令奈が通算出場400試合&生涯獲得賞金5億円突破！ 安田祐香からのサプライズ祝福を喜ぶも「でも、まだまだ通過点」
青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。今週の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」への参戦で、ツアー出場試合数が通算400に達したことを報告。さらに生涯獲得賞金も5億円を突破したことと合わせて、「ゆうかちゃん（安田祐香）がサプライズでお祝いしてくれました」と嬉しそうに投稿した。
【写真】ケーキ屋さんもビックリ？ 「400試合&5億円」のお祝いプレート（全3枚）
青木がプロテストに合格したのは2011年だった。その後、4年間はステップ・アップ・ツアーを主戦場にしてきたが、当時を「なかなかレギュラーツアーに出れず ガソリン代を気にして練習場に行けなかったり 試合に行く費用がなかったり 生活するのがやっとでした」と振り返った。15年にメルセデス・ランキング28位に入り初めてのシード権を獲得、17年には「ヨネックスレディス」で悲願の初優勝を手にした。その後も「毎試合必死に積み重ねてきて 気がつけば400試合」にまで到達していた。そして「試合に出れなかった時」「困った時」に、惜しみなくサポートしてきてくれた人たちや、かけがえのないチームのみんな、家族に感謝の言葉を送っていた。「でも、まだまだ通過点」と強調。「先輩方の背中を追いかけながら 私らしく 1試合でも多く出場できるように試合に臨んでいきたいと思います」とさらに前進していくことを力強く宣言していた。投稿を見たファンからも「おめでとうございます！」とのお祝いが数多く寄せられていた。さらに「400試合鉄人ですね！」「積み上げてきた記録に敬意」「厳しい時代もあったんですね」などのコメントも寄せられていた。そして記念すべき400試合目を会心の成績でフィニッシュすることを期待していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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