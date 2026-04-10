毎週火曜23:30～OAの『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。

このたび、公式YouTubeがリニューアル！天ピの2人のトークの様子を音声だけでなく、収録様子の動画も見られるようになり、『見るラジオ』として楽しめるようになった。

©️ABCラジオ

またPodcast版の配信形態も変更。

これまでは火曜の夜に地上波放送後、翌週の月曜にPodcast版を配信していたが、EP136からは地上波放送後、即Podcast版も配信。一週間限定で聴けるようになった。Podcast版の最新エピソードは一週間限定配信と変更になったが、YouTube動画版では翌週の月曜に配信後、ずっと見られるようになっている。（EP135までのPodcast版アーカイブは残る）。

これまで声だけだった放送がすぐに聴けるようになったうえ、翌週月曜日では彼女たちを動画としても見て楽しめる二度おいしい仕様になった。

さっそくYouTubeでは、先週放送分のEP136が動画版で、そしてPodcastでは7日（火）に放送されたばかりのEP137『人生平日』が配信されている。

EP137『人生平日』では、恋のときめきから遠ざかっていることを心配するますみに対し、そもそもそんなことに興味がない竹内は、「人生平日ですよ。人生平日で楽しいですよ」と名言（?）を放つ。それに感銘を受けたますみは、「人生平日で歌を作ったらええやん」と提案！はたして竹内の反応は？

ぜひ続きはradiko、そしてPodcastでお聴きください。

そして先週のEP136の動画版は以下リンクから↓↓