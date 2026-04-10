「胸板、厚っ！」佐久間大介、半袖Tシャツから筋肉美を披露「治安悪めめっちゃかっこいい」「腕の血管が好き」
Snow Manの佐久間大介さんは4月9日、自身のInstagramを更新。映画のオフショットで筋肉美を披露しました。
【写真】佐久間大介の筋肉際立つ銀髪姿
コメントでは「Tシャツを着ることによってより際立つ筋肉美」「胸板、厚っ！きゅーーーん」「腕の血管が好きです」「銀髪佐久間くんかっこよすぎて」「ほんとにメロくてどこから見てもイケメンで大好き」「治安悪めめっちゃかっこいい」「佐久間くんいつもだぼだぼだからピチピチの着ると佐久間くんの筋肉美が際立つからてれる」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】佐久間大介の筋肉際立つ銀髪姿
「銀髪佐久間くんかっこよすぎて」佐久間さんは「#映画スペシャルズオフショット」「ダンス大甲子園」などとつづり、8枚の写真を投稿。コンクリートの壁にもたれたクールな姿です。黒いTシャツにサスペンダー付きのワイドパンツを着用し、サングラスを掛けています。銀髪も相まってとても格好いいです。また、Tシャツから伸びる引き締まった腕の筋肉が際立っています。
ピンク髪だった佐久間さん7日には「春の色味」とつづり、私服ショットを披露していた佐久間さん。この時はピンク色のミディアムヘアです。ピンク髪もクールな銀髪も似合っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)