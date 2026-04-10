º´Ìî³¤½®¤¬²¤½£¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë!! Àîºêñ¥ÂÀ¤â½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤ËÀè¾¡
[4.9 ECL½à¡¹·è¾¡Âè1Àï ¥Þ¥¤¥ó¥Ä 2-0 ¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë]
¡¡UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä(¥É¥¤¥Ä)¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë(¥Õ¥é¥ó¥¹)¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤ÏÀèÀ©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯ÀèÈ¯¤ÎMFÀîºêñ¥ÂÀ¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ÏÁ°È¾11Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÀîºê¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹¶¤á¾å¤¬¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë´¬¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏECL½é¥´¡¼¥ë¡£º£µ¨¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï2ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾19Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤ÎDF¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ý¥Ã¥·¥å¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£Ãæ±û¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎMF¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥Í¥Ù¥ë¤¬±¦Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬2-0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£Âè2Àï¤Ï16Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°(ECL)½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä(¥É¥¤¥Ä)¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë(¥Õ¥é¥ó¥¹)¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤ÏÀèÀ©¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯ÀèÈ¯¤ÎMFÀîºêñ¥ÂÀ¤Ï¸åÈ¾24Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ÏÁ°È¾11Ê¬¤Ë¼«¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÀîºê¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¹¶¤á¾å¤¬¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë´¬¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏECL½é¥´¡¼¥ë¡£º£µ¨¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï2ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤º¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬2-0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£Âè2Àï¤Ï16Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
º´Ìî³¤½® ¾×·â¥´¥é¥Ã¥½!!— ¥¢¥Ù¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@ABEMA_soccer) April 9, 2026
UEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥° ½à¡¹·è¾¡ 1st leg
¥Þ¥¤¥ó¥Ä vs ¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë
/
¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤éÀîùõñ¥ÂÀ¤È¤Î
¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¥«¥Ã¥È¥¤¥ó!
±¦Â¤Ç¿À¥³¡¼¥¹¤ò·â¤ÁÈ´¤ÀèÀ©!
¡À
ABEMA¤ÇWOWSPO¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤â¤¦
ABEMA de WOWSPO¤Ï¤³¤Á¤é