「まさに、完熟」「デケエエエ！！」完熟フレッシュ・池田レイラ、美ボディあらわに SNS反響「成長やばない」「最高級」
お笑いコンビ・完熟フレッシュの池田レイラ（21）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。13日に発売されるヤングマガジンを告知した。
【写真】「まさに、完熟」「デケエエエ！！」美ボディをあらわにした池田レイラ
池田は「4月13日（月）発売のヤングマガジンさんにて、すずとの3度目のグラビアが発売されます」と報告。「そしてそして！今回も、本誌には載っていないお写真がデジタル写真集としても発売されます！！100Pと盛り沢山です（これマジでかわちぃよぉおおぜひチェックしてねぇぇえ）」と伝えた。
「これまでよりも更に色んな姿をお見せできると思うので、皆様に見ていただけるのがすごく楽しみです 沢山の方に見ていただけますよう」と結んだ。
写真では美ボディをあらわにしたショットを公開した。この投稿には「まさに、完熟」「デケエエエ！！」「成長やばない」「最高級」といった反響が寄せられている。
【写真】「まさに、完熟」「デケエエエ！！」美ボディをあらわにした池田レイラ
池田は「4月13日（月）発売のヤングマガジンさんにて、すずとの3度目のグラビアが発売されます」と報告。「そしてそして！今回も、本誌には載っていないお写真がデジタル写真集としても発売されます！！100Pと盛り沢山です（これマジでかわちぃよぉおおぜひチェックしてねぇぇえ）」と伝えた。
「これまでよりも更に色んな姿をお見せできると思うので、皆様に見ていただけるのがすごく楽しみです 沢山の方に見ていただけますよう」と結んだ。
写真では美ボディをあらわにしたショットを公開した。この投稿には「まさに、完熟」「デケエエエ！！」「成長やばない」「最高級」といった反響が寄せられている。