俳優の石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）に出演。現在の生活を披露した。

石田は現在、妻でプロゴルファー・タレントの東尾理子、3人の子供たちと都内の地下1階、地上2階の賃貸住宅に住んでいる。

石田と東尾は2009年に結婚、13歳の長男と11歳の長女、8歳次女の3人の子をもうけた。13年前に3億円の豪邸を建てたが、石田がコロナ禍で起こした不祥事でテレビの仕事や、9社あったCM出演も激減。自宅を手放し、現在は賃貸住宅に住んでいる。石田は3年前には船橋で焼肉店を開店し、連日店に出ているという。

電車で70分かけて通勤し、帰宅は毎日深夜1時過ぎ。石田は「タフなだけが売り物」と言いながらも「体はちょっと痛めつけているので、あまりよくないかもしれないですけどね。食べていくためっていうのももちろんあるんで」と語った。

長男の理汰郎さんもVTRで出演し「感謝しかないですね。土日とか、僕野球やっているんですけど、野球の送りとか、たまにですけどやってくれるんで。そこは感謝します。体壊れたりしないかなっていう心配が大きいです」と語った。

また、この日は石田の自宅を訪れ、散らかった石田の寝室を片づけるという企画でもあることから「夜遅くまで仕事してくれているので、日々の疲れも取れるように、ゆっくり寝られるような部屋になってほしい」と語ると、スタジオからは「かっこいいなあ」「凄いしっかりしている」などの声が上がっていた。