8日に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝・リヴァプール戦1stレグで貴重な先制点を決めたパリ・サンジェルマンFWデジレ・ドゥエ。まだ20歳と若い選手だが、すでにパリでもフランス代表でも重要な存在となっている。CLのような大一番にも強く、次代をリードしていく候補者の1人だ。



ドゥエはフランスのレンヌで頭角を現した選手だが、レンヌでドゥエを指導したブルーノ・ジェネシオは10代の頃から向上心に溢れていたと振り返る。





[速報]デジレ・ドゥエが先制弾！

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パリSG vs リヴァプール



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リヴァプールの守備を翻弄し

正確なシュートで先制点を奪う！

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「彼には様々な経験を積んで成長してもらいたいね。すでにプロとして200試合をこなし、CL制覇も経験しているなんて天才的だよ。彼は自分に制限をかけるべきではない。レンヌでは彼をボランチで起用したこともあったが、彼は文句を言わなかった。デジレは常に学び、成長することに意欲的な若者だ。現代サッカーではあらゆるポジションをこなす能力が求められる。ポジションやフォーメーションといった壁は消え去った。それはPSG指揮官ルイス・エンリケも同様の考えのはずで、多才な選手が求められているのが進化した現代サッカーだ。デジレにはそこもどんどん磨いてもらいたいね」「昨年バロンドールを受賞したデンベレも、両サイドから中央までこなしてバロンドールを手にした。デジレにもバロンドールを獲得するポテンシャルはあると思うよ。多才であることはバロンドールへの道を開くことになる」（『L’Equipe』より）。ドゥエもまだまだ成長できるはずで、今後はフランス代表でもさらに中心的な選手になっていくと予想される。若手ではバルセロナFWラミン・ヤマルも驚異的な存在だが、将来的には2人がバロンドールを争うことになりそうだ。