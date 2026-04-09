CLリヴァプール戦でも貴重な先制点 PSGの20歳FWドゥエは将来バロンドールを手にできる「ポテンシャルはある」
8日に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝・リヴァプール戦1stレグで貴重な先制点を決めたパリ・サンジェルマンFWデジレ・ドゥエ。まだ20歳と若い選手だが、すでにパリでもフランス代表でも重要な存在となっている。CLのような大一番にも強く、次代をリードしていく候補者の1人だ。
ドゥエはフランスのレンヌで頭角を現した選手だが、レンヌでドゥエを指導したブルーノ・ジェネシオは10代の頃から向上心に溢れていたと振り返る。
「昨年バロンドールを受賞したデンベレも、両サイドから中央までこなしてバロンドールを手にした。デジレにもバロンドールを獲得するポテンシャルはあると思うよ。多才であることはバロンドールへの道を開くことになる」（『L’Equipe』より）。
ドゥエもまだまだ成長できるはずで、今後はフランス代表でもさらに中心的な選手になっていくと予想される。若手ではバルセロナFWラミン・ヤマルも驚異的な存在だが、将来的には2人がバロンドールを争うことになりそうだ。
[速報]デジレ・ドゥエが先制弾！— アベマサッカー (@ABEMA_soccer) April 8, 2026
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パリSG vs リヴァプール
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リヴァプールの守備を翻弄し
正確なシュートで先制点を奪う！
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