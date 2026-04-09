岡山県内のデニムブランドが集結しました。販売会が岡山市北区の百貨店で開かれています。

【写真を見る】デニムの産地から約25ブランドが出店「デニム×デニム×デニム」 ネクタイやペットウェアなど1,000種類以上【岡山】

繊細な花柄をあしらったデニム製品が並びます。岡山高島屋で開かれている販売会「デニム×デニム×デニム」です。デニムの産地として知られる備前・備中・備後地域から約25のブランドが参加。ネクタイやペットウェアなど1,000種類以上の商品が並んでいます。

会場には、染ムラなどで規格外となったものや、製品を作る際に出る「デニムの耳」と呼ばれる生地の端の部分を活かした製品も販売しています。

（岡山高島屋 森健太担当バイヤー）

「お洋服ですとか小物、カバンとかはもちろんですが、今回初めて帽子というところにもスポットを当ててやっていますので、全身でデニムを感じていただけたら」

イベントは今月13日までで、今週土曜（11日）・日曜（12日）には藍染めの体験会も開かれる予定です。