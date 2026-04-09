FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETを輩出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」。リアルサウンドでは、第五弾グループとしてデビューしたMORE STARの連載インタビューをスタート。メンバー全員がデビュー前にプロジェクトの次世代メンバーであるKAWAII LAB. MATES（略称：メイツ）として活動し、切磋琢磨の期間を経て、2025年12月12日の『KAWAII LAB. SESSION vol.17』でステージデビューを果たした。

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リアルサウンドでは、そんなMORE STARの“今”に迫る連続インタビューを企画（毎週木曜日更新予定）。全員インタビューに続き、ソロインタビュー Vol.2となる本稿では、青色担当の遠藤まりんに話を聞いた。

いつでも明るく、人懐っこい印象のある遠藤だが、幼い頃はかなりの人見知りだったという。そんな彼女を変えていったのは、ステージとの出会いであり、アイドルとの出会いだった。一時は看護の道に進んでいた遠藤が、ある“大きな選択”を迫られたとき、なぜアイドルという生き方を選んだのか。そして今、MORE STARの一員として何を思うのか。その歩みと正直な現在の心境を語ってもらった。（編集部）

■乃木坂46との出会いで目覚めたアイドル

――学生時代はどのように過ごしていました？

遠藤まりん（以下、遠藤）：友達に恵まれていました！ 特に高校ではクラスのみんなと仲が良くて、3年連続で海に遊びに行くほどの関係です。和気あいあいとした学生生活でしたね。

――友達や学校の先生からは、どんな性格だと言われることが多いですか？

遠藤：友達には「喜怒哀楽がハッキリしていて感情が豊か」とか「人懐っこい」って言われることが多いです。先生には……自分で言うの恥ずかしいな。面談のときに「周りを明るくするムードメーカー」って言われてました（笑）。うるさいのかな？ とにかく元気ではありました。

――その天真爛漫さは、芸能活動に向いている気がします。遠藤さんは、KAWAII LAB. MATESに加入される以前から芸能活動をしていたそうですね。

遠藤：そうなんです。CM、舞台、MVの出演とか、いろんなことをしていて。高校時代はTikTokを積極的に上げたりもしていました。

――そもそも、芸能をやりたいと思ったきっかけは何だったんですか？

遠藤：小さい頃はめちゃくちゃ人見知りで。3歳くらいの頃、それを克服するために母が芸能事務所に入れてくれたことがきっかけです。当時のことはあんまり記憶にないんですけど、いろんな経験をさせてもらっていたみたいで。そんななかで、小学校1年生のときに初めてミュージカルに出演したんですけど、それがすごく楽しくて！ そこからミュージカルを続けつつ、それ以外のお仕事にも挑戦していました。舞台の上で歌って踊って、演じることが面白かったですね。

――もともと人見知りだったことを知っているお母さんからすると、舞台に立って生き生きとしている姿を見て驚きもあったのかなと。

遠藤：確かに。充実していたし、やり甲斐も感じていたんですけど、高校生のときに芸能を辞めようと思ったんですよ。看護学校を受験しようと決めて「辞めようかな」とお母さんに話したら、ちょっと寂しそうに「私は続けてほしいな」と言っていました。それだけ私に合っていると思ってくれていたんじゃないですかね（笑）？

――芸能から看護の道に進もうと思ったのはどうしてですか？

遠藤：そのときは「このままで大丈夫かな？」、「続けていてもお金を稼げないかもしれない」と、不安を感じるようになって。このままでは社会に出ても生きていけないなと思って、高1ぐらいからシフトチェンジを意識して頑張りました。「芸能はやりたいけど、今はこっちの方がいい！」と、自分なりに気持ちを切り替えていきましたね。

――どうして看護だったんですか？

遠藤：おじいちゃんとおばあちゃんが高齢なのもあって、何かあったときに人を助けられる知識を持っていたら役立つだろうと思いました。あとは、道端で倒れている人に出くわした経験があって、そのときは何もできず、ただ戸惑ってしまって。適切に対応できるようになりたいと思ったのも大きかったですね。

――ちなみに、アイドルは好きでしたか？

遠藤：はい！ アイドルを好きになったきっかけが、中学生のときに出会った乃木坂46さんで。最初はアイドルに関心はなかったんですけど、乃木坂さんを見てから印象がガラッと変わって、アイドルが好きになって、かわいい女の子のことも好きになりました。そこからほかのアイドルさんも見るようになり、KAWAII LAB.のことも知って……という感じで、自然とアイドルへの憧れが生まれたかなって思います。

――乃木坂46に触れるようになったきっかけは何だったのでしょうか。

遠藤：当時通っていた塾の先生が乃木坂さんのことが好きで、授業中にもよく生徒みんなに勧めていたんです。話を聞いているうちに興味が湧いてきて、「一度観てみよう」とMVを観たら「めっちゃいい」と思って。それで先生に「この曲が良かったです」と伝えたら、ほかの楽曲もいっぱい教えてくれて。曲やMVに触れていくうちに、どんどん好きになっていきましたね。

――推しメンはいましたか？

遠藤：卒業されてしまったんですけど、久保史緒里さんが大好きでした。見た目や歌声はもちろん、人柄にもすごく惹かれていて。久保さんを知ってから、自分の人格というか性格が2、3回変わったんじゃないかと思うくらい、大きな影響を受けた存在なんです。とにかく真面目な印象で、紡ぐ言葉も素敵で、自然と推すようになりました。

――人格形成に影響を受けたとのことですが、出会う前と後でどんな変化がありましたか？

遠藤：当時はかなり子どもっぽくて、あまり深く物事を考えないタイプだったんですよ。でも、久保さんを知ってから少し大人になれたし、人に対しても優しくなれた気がしていて。話し方も含めて、自分のなかでいろいろな変化があったんじゃないかなと思います。

――乃木坂46以降は、どんなアイドルに触れていきました？

遠藤：乃木坂さんの次に大好きになったのは、FRUITS ZIPPERさんです。なかでも櫻井優衣さんが大好きで。乃木坂さんとはまた違った魅力で、圧倒的に“アイドルらしい”キラキラした存在だなと思いました。ステージに立ったらどこにいても目で追っちゃうし、お顔が大好きなのと、ライブごとに変化する歌声にも惹かれて、すっかり夢中になりました。

■遠藤まりんを形成した個性的な家族

――遠藤さんは高校卒業後、志望していた看護の学校に通われたそうですね。そこからKAWAII LAB. MATESに加入されたのは、どんな経緯があったのでしょう？

遠藤：乃木坂さんと出会ったことで、「アイドルっていいな」と思うようになって。一度だけオーディションを受けたことがあるんですけど、結果は落ちてしまって、「自分には向いていないのかな」と感じていました。なので優衣さんのことも、憧れというよりも純粋に好きで見ていたんですよね。そのあと、看護学生になってから3月頃にKAWAII LAB.のオーディションを見つけて。ちょうど自分の誕生日だったこともあって、その勢いで応募してみようと思ったんです。「受からないだろうけど、とりあえず挑戦してみよう」という気持ちでしたね。そしたら思いがけず審査が進んでいって……気づいたら今に至っています。本当に流れが早くて、自分でも驚いてます。

――その後は看護学生を続けながら、MORE STARのオーディションに参加されたんですよね。どのタイミングで芸能の道一本に進もうと決心されましたか？

遠藤：最初はどちらも頑張るつもりでいたんですけど、オーディション合宿を経て合格をいただいたとき、先のことを考えたら両立は不可能だと思って。自分にそこまでの余裕があるわけではなく、ちょうど病院実習とデビュー日がかぶっていたんです。実習は1日でも欠席すると留年になってしまうので、本当に大きな選択を迫られて。そこで「アイドルを頑張ろう！」と決めて、MORE STAR一本に絞りました。

――ご家族にはどう説明しました？

遠藤：「有名になるから」って言いました（笑）。あとは「これから忙しくなると思うから、学校との両立は難しい」って。

――オーディションを受けていることはご存じだったんですよね。そうなると、ご家族もある程度は覚悟されていたのかもしれませんね。

遠藤 そうですね。とはいえ、やっぱり衝突はあって。でも最終的にはちゃんと話し合って、今は誰よりも応援してくれています。

――ちなみに、お母さんはどんな方ですか？

遠藤：よくも悪くも変というか……（笑）。

――個性的？

遠藤：そう、個性的！ あまりいないタイプです。普通に生きていたら、かかわらないだろうなって人です。

――はははは、どういうことですか？

遠藤：ママは無邪気で赤ちゃんみたいな可愛らしさがあります。

――赤ちゃんみたいなお母さん！？

遠藤：とにかく家族のことが大好きなんです。愛情表現がストレートで、お兄ちゃんのことも私のことも本当に大事にしてくれているなと思います。でも怒るときは人が変わったように怖くなる。「さっきまでの赤ちゃんはどこに行ったの？」みたいな感じになるので、少し不思議なところもありますね。まるで二面性があるかのようです（笑）。

――気性がコロコロ変わるところは、赤ちゃんっぽい感じがしますね。

遠藤：そう！ まりんよりも無邪気なところがあるかもしれないです（笑）。

――ただ、その天真爛漫なところとか、いい意味でのバブみは遠藤さんにも感じますよ。

遠藤：ははは、確かにー！ 自然と受け継いでいるのかもしれないです。

――先ほど話に出た、お兄さんはどんな方なんですか？

遠藤：とにかく体を鍛えるのが大好き。まりんに会うと、目の前で（シャドーボクシングをしながら）こういう風にパンチするふりをしてくるんですよ（笑）。お母さんとはまた違った意味で個性的で、すごく面白い人ですね。外に出るとしっかりした“THEお兄ちゃん”という感じで接してくれるので、そのギャップも魅力だなと思います。見た目も含めて印象的で、全体的にキャラが立ってるなって感じます（笑）。

――ははは、個性的なご家族ですね。活動の話に戻しますが、MORE STARのメンバーに選ばれたときは、どんな心境でしたか？

遠藤：受かると思っていなくて、頭が真っ白になりました。「頑張ってよかった」「嬉しい！」という気持ちのあとに、焦りもあって。KAWAII LAB.は勢いがすごいじゃないですか。そのなかでデビューしたら、どうなっちゃうんだろうっていう不安もありました。でも、みんなで「頑張ろうね！」と声を掛け合ったときに、チームとして一体感が生まれた気がして。そこからは、嬉しさのほうが大きくなっていきました。

――KAWAII LAB. MATES加入から数カ月でMORE STARとしてデビューされましたが、そのスピード感についてはどう感じていましたか？

遠藤：気持ちが追いついてなかったし、このままデビューしていいのかなと思っていました。正直に言うと、もうちょっとメイツとして頑張っていく想定をしていたから、焦りつつも頑張ろうって感じでしたね。

――活動をはじめて特に印象的だったトピックはなんでしょう？

遠藤：加入してすぐにグループ対決をすることになったんですよ。何日間もみんなと一緒に合宿をして、課題曲を仕上げていきました。私を含めて加入間もない子たちは、まだみんなと仲良くなっていない状態でグループ分けをしたからこそ、その合宿を経験してめっちゃ笑ったり泣いたりして、仲が深まって打ち解けられるようになりました。

――現在までを振り返って、ご自身のなかで成長を感じるところはありますか？

遠藤：オーディション合宿をはじめ、さまざまな環境で経験を重ねてきたことで、メンタルの部分は成長したのかなと感じてます。

■「努力で作られた人」――FRUITS ZIPPER 櫻井優衣への憧れ

――グループのなかで、ご自身の役割はどのように捉えていますか？

遠藤：じつは、そのことについてはずっと悩んでいて。でも、さっきの取材中にメンバーの鈴木花梨が、まりんのことを「酸素みたいな存在」と言ってくれたんです。人懐っこくて、その場の空気を暗くしないし、笑顔でみんなを和ませてくれるから、「グループにとって欠かせないメンバー」だって。そう言ってもらえたことで、自分は和ませる役割を担えているのかなと、少し自信を持てました。

――ほかにも、メンバーの言動や姿が励みになる場面は？

遠藤：萩田そらはめっちゃポジティブで、誰かがマイナスな言葉を口にしても、必ず前向きな方向に変えてくれるんです。落ち込んでいるメンバーがいても、その場を明るい空気に変えてくれますし、話し合いで意見が分かれたときも、どちらも受け止めてプラスに変えてくれる。グループ全体にいい影響を与えてくれる存在だなって思います。あと、高梨ゆなは初期から一緒にいる同期なんですけど、最初は声が小さかったのに、今ではステージ上で大きな声で歌っていて。その変化にすごく刺激を受けたし、成長を感じて感動しました。

――同期だからこそ、より心を打たれたと。

遠藤：そうですね。やっぱり高梨が成長した姿には特に弱い。もちろん全員に対してそう思いますけど、高梨はMORE STARに入る前から一緒にいるので、より強く感じる部分があります。「こんなこともできるようになったんだ！」と思う瞬間が多くて。「ハグ！」の落ちサビで目が合う場面があるんですけど、デビューライブのときとか、大きなステージで高梨の目を見たら絶対にウルウルしちゃうから、なるべく見ないようにしちゃいます（笑）。

―――同じ事務所の先輩グループに対しては、どのように見ていますか？

遠藤：すごいなって思うし、本当に優しい人ばかりなんです。「何かあったら相談に乗るよ」と言ってくれる方が多くて、めっちゃ尊敬します。FRUITS ZIPPERさんは東京ドームに立たれていたりと、先輩方の存在があるからこそ、まりんたちもこうして活動できているんだなって感じていて。本当に偉大な存在だと思っています。

――よく相談に乗ってくれる先輩はどなたでしょう？

遠藤：それこそ、優衣さんにはたびたびご飯をご馳走していただいていて。そのときにいろんな相談をさせていただきました。

――言える範囲だと、どんな相談をされたんですか？

遠藤：「自分の歌がつまらなくて」と打ち明けたら、共感してくれて。「私もそう思うことはあるよ」と寄り添ってくれたうえで「私の場合はこうしたから、まりんもやってみたら？」と具体的な方法を教えてくれたり、「このフレーズはこんな感じで歌ってみたら」と細かくアドバイスをくれたりします。とっても親身に話を聞いてくださいますね。

――いつ頃から、そうした関係になったのでしょう？

遠藤：まりんが優衣さん推しだということは、加入前から公言していて。MORE STARとしてデビューさせていただいたあとに、「ご飯に行きたいです」とお伝えしたら「じゃあ行こう」と言ってくれて。そのときにLINEを交換したのがきっかけです。

――アイドルになったからこそ気づけた櫻井さんの魅力もあると思います。

遠藤：これまではパフォーマンスを細かく観ていなかったけど、自分がアイドルになってあらためて優衣さんのすごさに気づきました。相談させてもらったときに返ってくる言葉から「努力で作られた人なんだな」ってすごく伝わってきて。その積み重ねがあるからこそ、今の活躍があるんだろうなって思ったんです。ふたりで食事をしているときは「今、すごい方と話しているんだな」と思って、思わず泣いちゃって。最初は会うだけで泣いていたんですけど、今でも話してると、つい泣いちゃいますね。

――先輩の助言を含めて、さまざまなことを吸収している最中だと思いますが、今いちばん身につけたいことはなんでしょう？

遠藤：まりんはもともと目立つことが得意なタイプじゃなくて、優衣さんみたいに自然と目を惹くパフォーマンスがまだできていないんです。だからこそ、自らの殻を破って「自分を見て！」とアピールできるようにならなきゃなって思っています。さっきもお話しした通り、メンタルが成長してきたと感じつつも、まだ気持ちにパフォーマンスが左右されちゃうことが多くて。どんなときでもいい方向に持っていける人になりたいです。あとは、ライブ中にいつカメラに抜かれても、ちゃんと誰かの心を掴める存在になりたいと思ってて。最終的には、自分がアイドルに憧れてきたように、「遠藤まりんみたいになりたい」と思ってもらえるような存在になれたら嬉しいです。

――MORE STARの活動以外で、個人的に挑戦したいことはありますか？

遠藤：小さい頃からずっと続けてきたお芝居に、もう一度しっかり挑戦したいです。まりんは自然な演技が好きなんですよ。特にドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）の杉咲花ちゃんのお芝居が好きで、「これってどこまでが台本にあるセリフなの？」ってビックリしちゃう。いつか対談する機会があったら、お芝居の秘訣について教わりたいです。

――どんな役を演じてみたいですか？

遠藤：チャラいとか悪い感じの役を演じるのは下手そうなので、素朴な人がいいですね。あとは絶対に優しい人がいい。ちゃんと、そのキャラを好きになれるような役をやってみたいです。

――グループとして叶えたい夢はありますか？

遠藤：さっき自分の役割についてもお話ししたんですけど、まずはグループのなかでの自分のポジションをちゃんと見つけたいなって思っています。そのうえで、グループに貢献できる人になって、「まりんがこのグループにいてよかった」って、自分でも胸を張って言えるくらいになれたらいいなって思います。そうなれたら、自然と努力の仕方や向き合い方も変わってくる気がします。

（文・取材＝真貝聡）