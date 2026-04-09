女優の黒柳徹子（92）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。お気に入りの曲を明かした。

同番組には、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」が話題になった男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の、佐藤良成と佐野遊穂がゲスト出演。2人のファンという黒柳たっての希望で実現した。

番組終盤になり、お互いの直してほしいところを聞かれると、妻・遊穂は夫・良成に対し「お酒の飲み過ぎに気をつけてほしいです」とズバリ。「お酒で結構乱れるタイプです」と苦笑いすると、黒柳は「酒だ〜」と、同デュオが2010年にリリースした「虎」の一節を口にした。

驚いた良成が「それもご存じですか」と聞くと、黒柳は「知ってますよ」とニッコリ。「アレね、おかしくて。何かっていうと“酒だ、酒だ”って。大好きなの、そこんところ」と打ち明けた。

同曲には「だめだ、だめだ、今日はやめだ メロディひとつできやしない 酒だ、酒だ、同じことさ 昼間からつぶれて眠る」という歌詞が登場するが、黒柳は「私、飲まないんだけど、“酒だ、酒だ”っていうところが良くて、私もしょっちゅう歌います。みんなもそうなんだろうなと思って。面白い」と伝えた。

対して、夫・良成が妻・遊穂に「物を床に散らばせておくのをやめてほしい」と話すと、黒柳は「そりゃ置きますよね」と遊穂に共感。気になるため片付けるという良成に、「私は何でも出しちゃう。コレ出す、アレ出す、“あーっ！”って、その辺が物でいっぱいになっちゃう」と笑っていた。