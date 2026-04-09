【略歴】山崎賢人、大河初出演で主演抜擢 国内外で功績残す活躍ぶり【ジョン万】
【モデルプレス＝2026/04/09】NHKは2026年4月9日、2028年に放送予定の大河ドラマ（第67作）「ジョン万」の制作・主演発表記者会見を実施し、俳優の山崎賢人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めることを発表。ここでは山崎のこれまでの活躍をまとめる。
【写真】「まれ」山崎賢人＆土屋太鳳の密着結婚式シーン
山崎は1994年9月7日生まれ。2010年にドラマ「熱海の捜査官」（テレビ朝日系）で俳優デビュー。2018年、IQIYI Screaming Night アジアベスト俳優賞を日本人として初めて受賞したほか、2020年には米経済誌「Forbes」発表のAsian’s 100 Digital Starsにも日本人で唯一選出された。
さらに2024年には「キングダム大将軍の帰還」で第48回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞、さらにはニューヨーク・アジアン映画祭で“The Best from the East Award”などを受賞し、日本人として初の快挙を達成。国内外において輝かしい功績を残している。近年では、映画「キングダム」シリーズ（2019〜2024年）、「劇場」（2020年）、「陰陽師0」（2024年）、「アンダーニンジャ」（2025年）、ドラマ「今際の国のアリス」シリーズ（2020〜2025年）などに出演。豊かな表現力や洗練されたビジュアルで注目を集めている。
また、2015年放送の連続テレビ小説「まれ」にて、ヒロイン・希（土屋太鳳）の夫となる紺谷圭太役を熱演。同年放送されたスピンオフドラマ「まれ〜また会おうスペシャル〜」（BSプレミアム）のほか、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）などにも出演していた。なお、大河ドラマへの出演は今回が初となる。
主人公は「ジョン万次郎」こと中濱万次郎。歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師が、漂流の悲劇の末救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く。脚本は連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年度後期）、「カムカムエヴリバディ」（2021年度後期）、大河ドラマ「平清盛」（2012年）などを手掛けた藤本有紀氏が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「まれ」山崎賢人＆土屋太鳳の密着結婚式シーン
◆山崎賢人「熱海の捜査官」で俳優デビュー
山崎は1994年9月7日生まれ。2010年にドラマ「熱海の捜査官」（テレビ朝日系）で俳優デビュー。2018年、IQIYI Screaming Night アジアベスト俳優賞を日本人として初めて受賞したほか、2020年には米経済誌「Forbes」発表のAsian’s 100 Digital Starsにも日本人で唯一選出された。
◆山崎賢人、NHK連続テレビ小説「まれ」にも出演
また、2015年放送の連続テレビ小説「まれ」にて、ヒロイン・希（土屋太鳳）の夫となる紺谷圭太役を熱演。同年放送されたスピンオフドラマ「まれ〜また会おうスペシャル〜」（BSプレミアム）のほか、NHK総合「あさイチ」（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）などにも出演していた。なお、大河ドラマへの出演は今回が初となる。
◆大河ドラマ第67作「ジョン万」
主人公は「ジョン万次郎」こと中濱万次郎。歴史に名が残るはずなどなかった貧しき漁師が、漂流の悲劇の末救出されてアメリカに渡り、日本を救う“知と技”を得た一流の船乗りとなる。19世紀の日米と太平洋を舞台に、命がけのサバイバルの連続と遥かなる再会のロマンを描く。脚本は連続テレビ小説「ちりとてちん」（2007年度後期）、「カムカムエヴリバディ」（2021年度後期）、大河ドラマ「平清盛」（2012年）などを手掛けた藤本有紀氏が務める。（modelpress編集部）
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