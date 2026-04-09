男子ゴルフの今季海外メジャー初戦、マスターズは９日にジョージア州オーガスタナショナルＧＣで開幕する。中継局のＴＢＳは新解説陣とともに熱戦を届ける。

今年から朝枠が中嶋常幸から宮里優作へ、夜枠は芹沢信雄から藤田寛之になる。昨年、２７年間解説を務めた中嶋常幸が勇退。芹沢信雄も同門の藤田寛之にバトンを託した。

宮里は「中嶋さんのようにはいかないかもしれないですけど、歴史的な事も含めマスターズトーナメントを勉強しながら、少しでもトーナメントが盛り上がるように頑張ります。そして、視聴者の皆さんが気付きを得られるような解説をしていきたいと思います」とコメント。

藤田も「憧れの舞台を実際にプレーした人間として、選手の気持ちやテレビでは伝わりにくいオーガスタの難しさ、そしてトッププロたちのショットの凄さをよりリアルにお伝えできれば嬉しいと思っています」。ともに出場経験がある２人が、前任者の思いを継承する。

日本からは２０２１年覇者の松山英樹と、昨年日本オープン優勝の片岡尚之が出場。ＴＢＳは９日午後１１時５６分から地上波とＢＳで連日約８時間、４日間計３２時間に渡って生中継する。実況は小笠原亘アナと伊藤隆佑アナが担当。現地解説を今田竜二が務め、小沢光葵アナが現地からリポートする。