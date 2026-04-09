NTTドコモは、ドコモ認定リユース品「iPhone 16/16 Pro」の販売をオンラインショップで開始した。iPhone 16の価格は10万2300円～。他社から乗り換え、または新規契約の場合は3.3万円引きで購入できる。在庫がなくなり次第、販売を終了する。

iPhone 16

docomo Certified（ドコモ認定リユース品）は、ドコモの検査基準をクリアした中古スマートフォン。基本性能のチェックや外装のクリーニングが行われたもので、バッテリー残量は80％以上。端末の受け取りから30日間の保証が付帯される。

「docomo Certified iPhone 16 128GB」（ランクB品）の価格は10万2300円。256GBモデルは12万3200円、512GBモデルは14万3000円で購入できる。

「docomo Certified iPhone 16 Pro 128GB」（ランクB品）の価格は12万6500円で、256GBモデルが14万3000円、512GBモデルが16万5000円、1TBモデルが19万300円となっている。

ランクB品の基準は、傷や汚れがあり使用感があるが、基本性能に問題がないもの。

割引条件と対象プラン

「docomo Certified」（ドコモ認定リユース品） ランクB品 iPhone 16 128GB 10万2300円 iPhone 16 256GB 12万3200円 iPhone 16 512GB 14万3000円 iPhone 16 Pro 128GB 12万6500円 iPhone 16 Pro 256GB 14万3000円 iPhone 16 Pro 512GB 16万5000円 iPhone 16 Pro 1TB 19万300円

他社から乗り換え（MNP）または新規契約で、「5G WELCOME割」により3万3000円の割り引きを受けられる。オンラインショップで対象プランの契約と同時に対象機種を購入することが条件。

対象プランは「ドコモ MAX」「ドコモポイ活 MAX」「ドコモポイ活20」「ドコモ mini」「U15はじめてスマホプラン」「はじめてスマホプラン」。

過去1年以内に同様の割引を適用した履歴がある場合は適用対象外。オンラインショップからの申し込みにより、通常4950円の事務手数料は無料となる。