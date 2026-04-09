WEST.の濱田崇裕（「濱」は異自体が正式名称）が自身のInstagramを更新し、木村拓哉とのツーショットを投稿した。

【写真】WEST.濱田崇裕が快晴のゴルフ場で木村拓哉とのニッコニコの2ショットを公開

■木村とおそろいブランドのゴルフルックでパシャリ

濱田は「久々の木村さんとゴルフ」とコメントし、ゴルフ場のグリーンの絵文字を付けて、快晴の空をバックに、ゴルフ場でのツーショットを公開。

木村は自身がブランドアンバサダーを務めているゴルフウェアブランド“MARK & LONA（マーク＆ロナ）”の左胸にスカルのデザインが入ったグレーのトレーナーにサングラス姿で少し上を向いて口を開け、濱田はスカル柄とロゴが入ったMARK & LONAのウェアにキャップと頭にサングラスというコーデで歯を見せ笑顔でピース。

「私は、まだまだ修行が足りませんが とても気持ちよくて幸せでございました ありがとうございました」と木村に感謝の気持ちも記している。

SNSには「木村さんとゴルフ、濱ちゃんよかったね！」「おふたりとも輝いてます」「幸せが溢れてる」といった声が寄せられている。武井壮も「羨ましすぎる！！！」とコメントしており、濱田が「シャンク病を治す修行にでます!!（笑）」と返している。

■2024年10月にもゴルフ場でのツーショットを投稿

濱田のInstagramに木村が何度か登場しているが、2024年10月10日の投稿でも、ゴルフ場でのツーショットを公開している。

■木村拓哉の神々しさを感じるソロショット

木村も自身のInstagramを更新。

「久々のコースへ！ めちゃくちゃ楽しい時間を過ごせました！ ありがとうございました 拓哉」とコメントし、黄色のスカルマークが胸元に入ったグレーのニットにサングラス姿のソロショットを公開。

快晴の空がバックで、太陽の光を浴びて“神々しさ”も感じられるショットに。