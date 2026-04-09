土屋太鳳のギャップ炸裂！キュートな笑顔と寝顔に振り回される若き刑事・佐藤勝利＜ボーダレス＞

土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本作は、『踊る大捜査線』や『教場』（ともにフジテレビ）などの脚本を手掛けた君塚良一が紡ぐ完全オリジナル作品で、大型トラックで爆走する捜査本部“移動捜査課”を題材にしたかつてない刑事ドラマだ。

4月8日（水）に放送された第1話では、主人公の仲沢桃子（土屋太鳳）や黄沢蕾（佐藤勝利）をはじめとする移動捜査課の面々が、警察の縄張り争いに板挟みになりながらも連続強盗事件の捜査に挑んだ。

桃子は、思ったことは相手が誰でも臆さず口にしていくようなサバサバした人物。移動捜査課に配属されたばかりの若き刑事・蕾にもズバズバと言葉を浴びせるも、ふいに意外な一面を見せ…。

【映像】桃子の寝顔を蕾が見つめ…

◆「一番星どころか、お前はクソポンコツ星人だ」

第1話では、別々の地域で強盗事件が立て続けに発生。移動捜査課の会議が始まると、配属されたばかりの蕾もやる気満々で口を挟むが、桃子はそんな蕾に「黙っとけ」と言い放つ。さらに黒スーツ姿の蕾に対し、「気に入らないな新入り。なんだそのコーデ。クールにキメてるつもり？」と“どストレート”な発言をしていた。

しかし、一緒にトラックの車内で泊まることになった場面では、桃子があどけない寝顔を見せる一幕も。そんな桃子を蕾がじっと見つめるという、今後の2人の関係性の変化に期待が高まる時間も繰り広げられた。

また第1話ラストでは、蕾が“警察官の一番星”を目指すと宣言する一幕が。これを桃子は「無理」「一番星どころか、お前はクソポンコツ星人だ」と一蹴し、蕾は「かわいいくせして、口悪っ！」とふて腐れる。

すると桃子は、普段の態度からは考えられないような無邪気な笑みを見せ、なんだかんだ蕾とのやり取りを楽しんでいることがうかがえる幕引きとなっていた。

魅力的なギャップをもつ桃子とそれに振り回される蕾に、SNS上の視聴者は「とてもいいコンビになりそうな予感！」「最後の桃子の笑顔にやられた」「寝顔に何故か見入ってしまう黄沢蕾くんかわいい」とさっそく魅了されていた。