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料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、去年11月に公開した動画が再び話題になっています。牛乳とわずか8gのバターを使って、カロリーと脂質を大幅に抑えつつもミルキーな味わいを楽しめる自家製「ミルクバタースプレッド」が節約・ダイエット・健康を意識する人々の注目の的に。



動画で紹介されている材料は、牛乳100gに対してゼラチン、水、塩、米粉、そして有塩バター8g。まずゼラチンを水でふやかし、小鍋に塩、米粉、牛乳を入れてダマにならないようよく混ぜ合わせます。



鍋を弱めの中火にかけ、絶えずかき混ぜながら火を入れます。フツフツとしてとろみがついてからも、さらに1分ほど煮続けるのが滑らかに仕上げるコツ。火を止めたらゼラチンを加えて溶かし、最後にバターを入れて全体が均一になるまで混ぜます。清潔な容器に移して粗熱を取り、冷蔵庫で冷やし固めれば完成です。



完成したスプレッドをパンに塗るシーンでは、「バターより柔らかくて塗りやすく、でも柔らかすぎずしっかりとした質感」とテクスチャを絶賛。「味はミルキーで、ほぼバターでとっても美味しい」と感想を語りました。また、熱々のカボチャに乗せると、トロッとジュワーっととろける魅力的な姿も収められています。100gあたりの比較では、通常の有塩バターに比べてカロリーは約1/5、脂質は1/8、さらにコストも約1/5に抑えられるという驚きの検証結果も解説されました。



ダイエット中や食費を節約したい方にとって、毎日の食卓の強い味方になりそうな一品です。好みのミルクにアレンジして、オリジナルのスプレッド作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。