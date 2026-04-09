この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ」が、去年11月に公開した動画が再び話題になっています。牛乳とわずか8gのバターを使って、カロリーと脂質を大幅に抑えつつもミルキーな味わいを楽しめる自家製「ミルクバタースプレッド」が節約・ダイエット・健康を意識する人々の注目の的に。

動画で紹介されている材料は、牛乳100gに対してゼラチン、水、塩、米粉、そして有塩バター8g。まずゼラチンを水でふやかし、小鍋に塩、米粉、牛乳を入れてダマにならないようよく混ぜ合わせます。

鍋を弱めの中火にかけ、絶えずかき混ぜながら火を入れます。フツフツとしてとろみがついてからも、さらに1分ほど煮続けるのが滑らかに仕上げるコツ。火を止めたらゼラチンを加えて溶かし、最後にバターを入れて全体が均一になるまで混ぜます。清潔な容器に移して粗熱を取り、冷蔵庫で冷やし固めれば完成です。

完成したスプレッドをパンに塗るシーンでは、「バターより柔らかくて塗りやすく、でも柔らかすぎずしっかりとした質感」とテクスチャを絶賛。「味はミルキーで、ほぼバターでとっても美味しい」と感想を語りました。また、熱々のカボチャに乗せると、トロッとジュワーっととろける魅力的な姿も収められています。100gあたりの比較では、通常の有塩バターに比べてカロリーは約1/5、脂質は1/8、さらにコストも約1/5に抑えられるという驚きの検証結果も解説されました。

ダイエット中や食費を節約したい方にとって、毎日の食卓の強い味方になりそうな一品です。好みのミルクにアレンジして、オリジナルのスプレッド作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:34

材料の準備・ゼラチンをふやかす
01:57

材料を小鍋でかき混ぜながら煮詰める
02:40

火を止め、ゼラチンとバターを加えて混ぜる
04:46

パンに塗って実食レビュー
06:12

有塩バターとのカロリー・コスト比較

関連記事

牛乳200gから同量作れる！コスパ最強＆低脂質の自家製クリームチーズ風スプレッド

牛乳200gから同量作れる！コスパ最強＆低脂質の自家製クリームチーズ風スプレッド

 「あっという間に美味しいカレーに」混ぜて冷やすだけ！作り置きできる無添加カレールー

「あっという間に美味しいカレーに」混ぜて冷やすだけ！作り置きできる無添加カレールー

 「手でフライパンに押し付けるだけ！」こねない・発酵なし・オーブン不要で作れる、驚きの米粉とオートミールの簡単ピザ

「手でフライパンに押し付けるだけ！」こねない・発酵なし・オーブン不要で作れる、驚きの米粉とオートミールの簡単ピザ
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ_icon

HIRO Cooking 簡単美味しいこだわりレシピ

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 499 本の動画
簡単だけど美味しくてこだわりもあるレシピをアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします!
youtube.com/channel/UCDpELP7joJGYyQXJMj8cpyQ YouTube