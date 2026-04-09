たくろう、上京後の家賃は4倍と5倍 東京で「フォームは変わるかもしれない」
東京進出するお笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）が9日、東海旅客鉄道（JR東海）と吉本興業による上京応援企画「ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜」に出席。上京後の家賃を明かした。
【写真】期待に満ち溢れてる！笑顔で新幹線に乗り込むきむらバンド
新大阪駅のホームにツートライブ（たかのり、周平魂）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）と共に上がってきたたくろう。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー（アイラブ地球）から意気込みを聞かれると「大阪の空気を東京に持ってくぞー！」という周平魂のボケに引っ張られ、赤木は「この大阪で吸い込んだ空気をちょっとずつ吐き出して、最後の東京まで残せるように！」とボケ。きむらも「次なる目標っていうのを1ccでも多くの大阪の空気を東京に持っていって」と続けると、コウノが「ノーカットでみんなおもんないで！」と全力でツッコんでいた。
イベントの後、3組は囲み取材にも応じた。上京後、自分たちのお笑いに対するフォームが変わるか？という質問にきむらは「フォームは変わるかもしれないですね。僕、かかり癖があって、初めての『オールスター感謝祭』という生放送で、なぜか分かんないですけど、『ボンティボンティ！』って連呼してて…」と打ち明けた。
続けて、赤木が今田耕司に話を振られたのに、無視してしまうミスをしてしまったそうで「無視と連呼の2人なんで、崩れていくかもしれないです。それがまた新しい味になれば」と語った。
さらに上京後の家事情には、2人とも大阪の家を引き払い完全に東京へ引っ越し。家賃はきむらが「4倍」。赤木はちょうど「5倍」と明かし、周りを驚かせた。
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。
【写真】期待に満ち溢れてる！笑顔で新幹線に乗り込むきむらバンド
新大阪駅のホームにツートライブ（たかのり、周平魂）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）と共に上がってきたたくろう。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー（アイラブ地球）から意気込みを聞かれると「大阪の空気を東京に持ってくぞー！」という周平魂のボケに引っ張られ、赤木は「この大阪で吸い込んだ空気をちょっとずつ吐き出して、最後の東京まで残せるように！」とボケ。きむらも「次なる目標っていうのを1ccでも多くの大阪の空気を東京に持っていって」と続けると、コウノが「ノーカットでみんなおもんないで！」と全力でツッコんでいた。
続けて、赤木が今田耕司に話を振られたのに、無視してしまうミスをしてしまったそうで「無視と連呼の2人なんで、崩れていくかもしれないです。それがまた新しい味になれば」と語った。
さらに上京後の家事情には、2人とも大阪の家を引き払い完全に東京へ引っ越し。家賃はきむらが「4倍」。赤木はちょうど「5倍」と明かし、周りを驚かせた。
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。