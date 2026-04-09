【ブタメンBIG】 4月14日より順次発売 価格：185円（税込199.80円）

セブン-イレブン・ジャパンは、「ブタメンBIG」を4月14日より順次、全国のセブン-イレブン店舗で限定販売する。価格は185円（税込199.80円）。

「ブタメンBIG」は、駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいミニサイズのカップ麺「ブタメン」を約2.5倍にした商品。とんこつの旨味をきかせて風味豊かに仕上げたスープがちぢれ麺とよく絡む「ブタメン」を「ガッツリ食べてみたい！」というファンの要望に応え、「ブタメン」を製造・販売するおやつカンパニーとインスタント麺メーカーのエースコックのコラボで誕生した。2016年より毎年セブン-イレブンで限定販売されている。

【ブタメンBIG】

今年も4月12日の「ブタメンの日」に合わせ、4月14日より順次登場

「ブタメンBIG」

価格：185円（税込199.80円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：全国

※数量限定

特長

内容量が約2.5倍

「ブタメンBIG」は、内容量が87gで、このうち麺は78g。通常のブタメンと比較して、内容量は約2.5倍、麺は約2.8倍というBIGサイズになっている。

スープがよく絡む味付け麺

適度な歯切れとなめらかさを併せ持ち、しっかりと味付けした角刃（断面が四角形）の麺。ちぢれと相まって、コクのあるスープがよく絡み、後味にもリッチな味わいが続く。

食材の旨味を凝縮したとんこつスープ

ぶたをメインに、とりやたまねぎ、香辛料をバランスよくブレンド。食材の旨味を凝縮し、風味豊かでこってりとしたとんこつ味を楽しめる。かやくはごまのみとシンプルながらも、香ばしさが際立ち、食欲を刺激する仕立て。

【注意事項】

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。