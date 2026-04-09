

（C）日本テレビ

志尊淳が主演を務める日本テレビ４月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日放送スタート 毎週日曜よる10時30分〜）の新場面写真が公開された。

【写真】公開されたドラマ『10回切って倒れない木はない』新場面写真

本作は志尊淳が民放GP帯ドラマ初の単独主演、秋元康が企画を手掛けた完全オリジナル脚本で送る、日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照（志尊淳）は、財閥が手掛ける巨大ホテルチェーン『ファングムホテルグループ』の新社長に就任したその日、予期せぬ悲運に見舞われる。７才で日本人の両親を亡くした照／ミンソクを引き取り、後継者に育ててくれた財閥トップの養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）が、突然の病に倒れて帰らぬ人となったのだ…。敬愛する養父を失ったミンソクの人生は一変する。

失意のまま追い出されるようにミンソクは日本へ。しかし、赴任先となったホテルではまともに仕事をさせてもらえず、孤独と不安で心が押しつぶされそうな日々を過ごす。“僕の居場所は、世界中のどこにもない”――。そんな中、ケガをした韓国人旅行者を助けたミンソクは、駆け込んだ診療所で、心優しき医師・河瀬桃子（仁村紗和）と出会う。それは２人にとって、23年ぶりの再会だった――。 お互い幼い頃に両親を亡くし、寂しさに耐えながら自分の居場所を求めてきたミンソクと桃子は、実は23年前からつながっていた。互いにそうとは気付かないまま、導かれるように心を通わせ合う２人。『10回切って倒れない木はない』――。２人をつなぐ“大切な言葉”を胸に、どんな困難にも立ち向かっていこうとするミンソクと桃子。２人を待ち受ける過酷な運命とは――!?

志尊は本格的な韓国ロケに加えて韓国語での演技に初挑戦。また、志尊と初共演となる仁村は、初の王道ロマンスのヒロインに挑む。さらに、解禁直後から大反響が寄せられている世界的ヒット作に出演する韓国俳優陣、キム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクとの共演。第１話冒頭から、ミンソクをめぐる物語が目まぐるしく展開していくー。さらに、桃子に密かに想いを寄せる幼馴染み・山城拓人（京本大我）、謎の令嬢・新海映里（長濱ねる）など、ミンソクと桃子を取り巻く魅力的なキャラクターも続々登場する。

そして初回放送内では、AIによる主題歌「It’s You」の音源が初解禁。本作のために書き下ろされたAIにとって久々となる王道のバラードラブソング。ミンソクと桃子の恋模様を切なく、そして優しく包み込む楽曲となっている。