「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）

阪神本拠地に響く東京音頭が、形勢逆転の印象を色濃くした。逃げ切りを図った中、スタンドからはため息が漏れ聞こえた。勝てば今季初の奪首だった一戦に惜敗した。結果としては１点リードを守れなかった２番手・早川がプロ初黒星。藤川球児監督は「まだ新しい選手ですからね」と振り返った。

先発・ルーカスは、走者を出しながらも粘りの投球を見せていた。五回を終えて１失点で球数は７０球。六回も続投が予想された中、ベンチは継投策に出た。

指揮官は「落ち着いて投げられるようになってきたと思いますね」と及第点の評価を口にしつつ「昨年からのことがありますので。先発の経験とか、いろいろあります」と交代の意図を説明。２３年にメジャーデビューした左腕は、同通算２０試合に登板した。投球回は計４２回２／３で、先発は計５試合。それらも踏まえ、試合中盤からリリーフ陣を投入したとみられる。

１点リードの六回に登板した早川は先頭・サンタナに四球。古賀とオスナを寸断して２死までこぎつけるも、岩田に二塁への内野安打。二塁・中野がダイビングキャッチを試みるも、白球はグラブからこぼれた。

一、二塁とピンチが拡大して増田に同点の左前適時打。試合を振り出しに戻された。なおも一、二塁から赤羽に右中間への勝ち越し二塁打を浴びて、ルーカスの勝利投手の権利が霧散した。

今季初失点を喫した早川は「ボール先行の場面が多かったので、もっとバッターに集中して頑張りたいなと思います」と唇をかみつつ、必死に前を向いた。指揮官も「ここから、いろんな経験をしながらになりますけど。また次ね、強い気持ちでいけばいいんじゃないですかね」と、そっと背中を押した。

開幕１軍メンバーの及川、木下が現在は２軍で調整中。５日・広島戦では桐敷がサヨナラ被弾を浴びていた。一戦必勝の姿勢を貫きながら、強固な中継ぎ陣を構築する。