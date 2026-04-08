DEAN FUJIOKAが、主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』の主題歌である新曲「Loved One」を本日ドラマの初回放送内で初解禁されたこと発表した。

ドラマ『LOVED ONE』は、法医学をテーマに“亡くなった人の人生に寄り添う”視点で描かれるヒューマンミステリーだ。

©フジテレビ

そんな主題歌を務める本楽曲は、DEAN FUJIOKA自身が作詞・作曲を手がけた作品で、これまでも多数のバラードを発表してきたDEAN FUJIOKAにとって、その延長線上にありながらも、よりシンプルに、よりストレートに“愛”を届けることに向き合った楽曲だという。ドラマが描く、誰かを愛した記憶や、その人と過ごした何気ない時間の積み重ね、日常の中にあるささやかな出来事、ふとした仕草、交わした言葉の一つ一つが、時間を経てかけがえのないものとして立ち上がってくる。歌詞はもちろん、サウンド面においてもそうした“愛した人との記憶”に静かに寄り添いながら描かれているとのことだ。

◾️「Loved One」

配信リリース：近日発表予定

初解禁：2026年4月8日（水）ドラマ第1話放送内

◾️ドラマ『LOVED ONE』 ©フジテレビ ▼放送日時

毎週（水）22時〜22時54分

※TVerリアルタイム配信＆見逃し配信あり ▼出演者

ディーン・フジオカ、瀧内公美

八木勇征、綱 啓永、安斉星来、川床明日香、草川拓弥

上川拓郎、小松和重／山口紗弥加

他 ▼スタッフ

脚本：『LOVED ONE』ライターズルーム

守口悠介（『ブラックペアン シーズン２』、『キャスター』他）

市東さやか（『真夏のシンデレラ』、『Dr.アシュラ』他）

中村 馨（『#だってヒロインじゃない』他）

石田真裕子（『人質は脚本家』、『ドビュッシーが弾けるまで』他）

佐藤優介（『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』他）

主題歌：DEAN FUJIOKA『Loved One』

音楽：池田善哉（『機動戦士ガンダム：銀灰の幻影』、『Dr.アシュラ』他）

横関公太（『Dr.アシュラ』、『モンスターハンターストーリーズ３〜運命の双竜〜』他）

プロデュース：加藤達也（『赤羽骨子のボディガード』、『かくかくしかじか』他）

水戸理恵（『Dr.コトー診療所』他）

制作プロデュース：長汐祐人（『アナログ』、『嘘解きレトリック』他）

大古場栄一（『しあわせな結婚』、『嘘が嘘で嘘は嘘だ』他）

演出：松山博昭（『信長協奏曲』、『ミステリと言う勿れ』他）

並木道子（『最高の離婚』、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』他）

制作協力：AOI Pro.

制作著作：フジテレビ ▼Info

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/lovedone/

公式Ｘ：https://x.com/lovedone_fuji

公式Instagram：https://www.instagram.com/lovedone_fuji/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lovedone_fuji

TVer：https://tver.jp/series/sr2qsz7e4k