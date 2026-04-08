小玉ひかり、フリー転向後初の新曲リリース決定！11月29日にメジャーデビュー記念日ワンマン開催！
2026年3月31日をもってミュージックレインを退所し、フリーとしての活動をスタートさせたシンガーソングライター・小玉ひかりが、フリー転向後初となる新曲「愛デンティティ」を2026年4月29日にデジタルリリースすることが決定した。
本作「愛デンティティ」は、人の波に揺られながら変化していく自分の中で、“どれが本当の私なのか”と葛藤しつつも、そのすべてを受け入れていく過程を描いた1曲。揺らぎそのものをアイデンティティとして肯定する、現在の小玉ひかりのリアルが色濃く反映された作品となっている。
さらに、小玉ひかりのメジャーデビュー記念日でもある2026年11月29日(日)には、昼夜2公演のワンマンライブをSHIBUYA TAKE OFF7にて開催することも決定。昼はアコースティック、夜はバンド編成と、異なる表現で魅せる特別な1日となりそうだ。
今回の発表に合わせて、オフィシャルファンクラブ「コダマ倶楽部」も始動。ワンマンライブのチケットはファンクラブ会員を対象に、先行販売がスタートしている。
フリーとして新たなステージに立った小玉ひかりは、今後さらに精力的に活動の幅を広げていく予定だ。新たな展開にぜひ注目してほしい。
＜小玉ひかりコメント＞
新曲もワンマンライブも無事に発表できて、とても嬉しいです。
これからフリーとして新たな一歩を踏み出しますが、1人でも多くの方に小玉ひかりの音楽が届くよう、これからも精一杯歌い続けていきます。
改めて、これからもよろしくお願いします！◎
●リリース情報
「愛デンティティ」
配信日：2026年4月29日
●ライブ情報
2026年11月29日(日)
会場：SHIBUYA TAKE OFF7
昼公演（acoustic）：12:30開場 / 13:00開演
夜公演（band）：18:30開場 / 19:00開演
ファンクラブ情報
コダマ倶楽部
https://fanicon.net/fancommunities/6871
※チケット先行受付中
※チケット詳細はファンクラブサイトをご確認ください
関連リンク
小玉ひかりオフィシャルサイト
https://codamahiakri.wixsite.com/official-hp
外部サイト
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