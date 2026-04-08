小玉ひかり、フリー転向後初の新曲リリース決定！11月29日にメジャーデビュー記念日ワンマン開催！

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2026年3月31日をもってミュージックレインを退所し、フリーとしての活動をスタートさせたシンガーソングライター・小玉ひかりが、フリー転向後初となる新曲「愛デンティティ」を2026年4月29日にデジタルリリースすることが決定した。

本作「愛デンティティ」は、人の波に揺られながら変化していく自分の中で、“どれが本当の私なのか”と葛藤しつつも、そのすべてを受け入れていく過程を描いた1曲。揺らぎそのものをアイデンティティとして肯定する、現在の小玉ひかりのリアルが色濃く反映された作品となっている。

さらに、小玉ひかりのメジャーデビュー記念日でもある2026年11月29日(日)には、昼夜2公演のワンマンライブをSHIBUYA TAKE OFF7にて開催することも決定。昼はアコースティック、夜はバンド編成と、異なる表現で魅せる特別な1日となりそうだ。

今回の発表に合わせて、オフィシャルファンクラブ「コダマ倶楽部」も始動。ワンマンライブのチケットはファンクラブ会員を対象に、先行販売がスタートしている。

フリーとして新たなステージに立った小玉ひかりは、今後さらに精力的に活動の幅を広げていく予定だ。新たな展開にぜひ注目してほしい。

＜小玉ひかりコメント＞

新曲もワンマンライブも無事に発表できて、とても嬉しいです。

これからフリーとして新たな一歩を踏み出しますが、1人でも多くの方に小玉ひかりの音楽が届くよう、これからも精一杯歌い続けていきます。

改めて、これからもよろしくお願いします！◎

●リリース情報

「愛デンティティ」

配信日：2026年4月29日

●ライブ情報

2026年11月29日(日)

会場：SHIBUYA TAKE OFF7

昼公演（acoustic）：12:30開場 / 13:00開演

夜公演（band）：18:30開場 / 19:00開演

ファンクラブ情報

コダマ倶楽部

https://fanicon.net/fancommunities/6871

※チケット先行受付中

※チケット詳細はファンクラブサイトをご確認ください

関連リンク

小玉ひかりオフィシャルサイト

https://codamahiakri.wixsite.com/official-hp