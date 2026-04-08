俳優近藤雄介（33）が8日、東京ディズニーリゾートで行われたプレスプレビューに参加した。ディズニーシー開園25周年記念イベント「“スパークリング・ジュビリー”」や、ディズニーランドで9日開始のパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を鑑賞。その魅力をリポートする。

さまざまな海の魅力から着想を得た「ジュビリーブルー」で彩られたディズニーシーに足を踏み入れ「これはすごいですね。一大イベントだ」と一言。エンターテインメントプログラムでは、ミッキーたちが船に乗って園内中心部のメディテレーニアンハーバーに登場する「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」、25周年仕様の演出が加わるウオーターフロントパークでの「ダンス・ザ・グローブ！」などを鑑賞。「普通に感動しました。何と言いますか、スタッフさんも含めてみなさんの思いがすごく感じられて、25周年の重みや歴史がとても伝わってきましたね。『ダンス・ザ・グローブ』は先日も見させていただいたんですけど、祝祭感が加わって、ラストは必見です」とうなずいた。

限定特別メニューでは「カフェ・ポルトフィーノ」ではローストビーフやシーフードサラダ、スープなどのスペシャルセットなどを試食。他にもジュビリーブルーに彩られたミッキー型のマカロンた25周年バージョンのうきわまん、青いレモネードなど特別感満載の品が並ぶ。近藤は「お肉や野菜はもちろんおいしいですし、青でまとめた商品は見た目と味ともにレベルが高いですね。ギャップにやられます」と感嘆。同じくレストラン「ニューヨーク・デリ」で提供されるサンドウィッチ、ドッグサイドダイナーで提供の「ナッツとドライフルーツのクリームサンド」なども食べ「全部おいしい！ 食べ歩きメニューでもあるので、装飾などを観ながら食べたりするのもいいのではないでしょうか」と勧めた。

続いてディズニーランドに移動し、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の9日開始のパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を鑑賞。近藤は3月に先駆けて公開されたグッズや特別メニューも体験しており「パレードもついに見ることができました！世界観がしっかり出ていてすごいです。明るい気持ちにさせてくれるパレードですね。フロートもそれぞれ見どころがあって、きれいでした」と振り返った。

ディズニーシーの「“スパークリング・ジュビリー”」は4月15日から27年3月31日まで約1年間開催。

夜間にはホテルミラコスタの壁面に映像が映し出される環境演出なども行われるほか、“食で世界を巡る”がテーマの恒例特別イベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」なども実施する。