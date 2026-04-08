AKB48グループ4代目総監督、キャベツ衣装から圧巻美脚「可愛すぎる」「スタイルの良さが際立ってる」
【モデルプレス＝2026/04/08】AKB48の倉野尾成美が4月8日、自身のInstagramを更新。野菜を模した衣装姿を披露し、注目を集めている。
【写真】AKBグループ総監督「スタイルの良さが際立ってる」伝統キャベツ衣装から美脚
倉野尾は「『野菜シスターズ』のキャベツ レタスじゃないよ、キャベツだよ！」とつづり、AKB48の楽曲「野菜シスターズ」の衣装ショットを投稿。鮮やかなグリーンのキャベツを模したボリュームのあるドレスで、頭に葉の形の飾りを付けた姿を披露した。黒い手袋とショートブーツを合わせ、ミニ丈の衣装からは美しい脚のラインが覗いている。
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さが際立ってる」「可愛すぎる」「レタスに見える」「全力な姿が最高」「野菜シスターズが懐かしくて泣いた」といった反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
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【写真】AKBグループ総監督「スタイルの良さが際立ってる」伝統キャベツ衣装から美脚
◆倉野尾成美、美脚際立つキャベツ衣装ショット公開
倉野尾は「『野菜シスターズ』のキャベツ レタスじゃないよ、キャベツだよ！」とつづり、AKB48の楽曲「野菜シスターズ」の衣装ショットを投稿。鮮やかなグリーンのキャベツを模したボリュームのあるドレスで、頭に葉の形の飾りを付けた姿を披露した。黒い手袋とショートブーツを合わせ、ミニ丈の衣装からは美しい脚のラインが覗いている。
◆倉野尾成美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さが際立ってる」「可愛すぎる」「レタスに見える」「全力な姿が最高」「野菜シスターズが懐かしくて泣いた」といった反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
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