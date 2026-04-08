4児の母・東原亜希「手ごねで作ったらしい」娘が手作りしたハイクオリティパン公開「お店レベル」「たぬきちかな」と反響
【モデルプレス＝2026/04/08】タレントの東原亜希が4月8日、自身のInstagramを更新。娘が作ったパンの写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳4児の母モデル「どう森？」娘が手作りしたハイクオリティパン
東原は「長女に双子とお留守番をお願いしたら、下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真」とつづり、娘が手作りしたパンの写真を投稿。「ホームベーカリー今ないので、手ごねで作ったらしい」と説明し、「下の子が言うこと聞かない状況も想像つくし、やりたいやりたいで喧嘩する姿も想像がつく…」「本当に長女は私より年上なんじゃないかと思うくらい人間ができていてびっくりする」と、率直な気持ちを明かした。
「どうぶつの森」のキャラクター・たぬきちに見える顔のちぎりパンは「チョコはなるべく使いたくないから目元のチョコを薄くしたら綺麗にならなかったらしいけど、ふわふわでめちゃ美味しかった」と味を絶賛し、「相変わらずの娘せんぱい。育てられてるのはわたしのほう」と記している。
この投稿には「手作りパン可愛すぎる」「手ごねでここまで作れるのすごい」「お店レベル」「ふわふわで美味しそう」「才能ある」「どう森？」「たぬきちかな」といった声が寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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【写真】43歳4児の母モデル「どう森？」娘が手作りしたハイクオリティパン
◆東原亜希、娘が作った手ごねパン披露
東原は「長女に双子とお留守番をお願いしたら、下の子を従えて初めてパンを作ったと送られてきた写真」とつづり、娘が手作りしたパンの写真を投稿。「ホームベーカリー今ないので、手ごねで作ったらしい」と説明し、「下の子が言うこと聞かない状況も想像つくし、やりたいやりたいで喧嘩する姿も想像がつく…」「本当に長女は私より年上なんじゃないかと思うくらい人間ができていてびっくりする」と、率直な気持ちを明かした。
◆東原亜希の投稿に反響
この投稿には「手作りパン可愛すぎる」「手ごねでここまで作れるのすごい」「お店レベル」「ふわふわで美味しそう」「才能ある」「どう森？」「たぬきちかな」といった声が寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
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