【三重県】ナガシマリゾート内の湯治所。県内最大級の湯量を誇る「長島温泉」の魅力とは？
長島温泉は、木曽川・長良川・揖斐川の河口デルタ地帯に位置する三重県桑名市の温泉地です。1963年の天然ガス試掘中に湧出した歴史を持ち、その湯量は1日1万トンと三重県内最大級のスケールを誇ります。
泉質は「アルカリ性単純温泉」で、肌にやさしい柔らかなお湯は「美肌の湯」としても知られています。効能は神経痛、筋肉痛、関節痛、冷え性など多岐にわたり、観光やレジャーで遊び疲れた体の疲労回復にも最適です。
特に日帰り温泉施設「湯あみの島」は、3万3000平方メートルもの広大な敷地に黒部峡谷や奥入瀬渓流の自然美を再現した露天風呂がそろう日本最大級のスパ施設として親しまれています。
さらに、約300店舗を擁する国内最大級のアウトレットモール「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」も隣接しており、ショッピングを存分に満喫できるのも魅力です。
また、四季折々の花々と日本最大級のイルミネーションで有名な「なばなの里」もエリア内にあり、冬のライトアップは特に多くの観光客でにぎわいます。リゾート内には「ホテル花水木」などの宿泊施設も充実しており、のんびりと滞在してリゾート全体を遊び尽くすことができます。
「色んな種類の温泉がある」（40代男性／東京都）」
「観光もできるから」（30代女性／静岡県）」
「冬だとより気持ちいいと思うから」（30代男性／山口県）」
「友人が近くに住んでいるので」（40代男性／東京都）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質は「アルカリ性単純温泉」で、肌にやさしい柔らかなお湯は「美肌の湯」としても知られています。効能は神経痛、筋肉痛、関節痛、冷え性など多岐にわたり、観光やレジャーで遊び疲れた体の疲労回復にも最適です。
「長島温泉」周辺には何がある？温泉が位置する「ナガシマリゾート」内には、スリル満点のアトラクションがそろう「ナガシマスパーランド」や、子供たちに人気の「名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク」があり、世代を問わず楽しめます。
さらに、約300店舗を擁する国内最大級のアウトレットモール「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」も隣接しており、ショッピングを存分に満喫できるのも魅力です。
また、四季折々の花々と日本最大級のイルミネーションで有名な「なばなの里」もエリア内にあり、冬のライトアップは特に多くの観光客でにぎわいます。リゾート内には「ホテル花水木」などの宿泊施設も充実しており、のんびりと滞在してリゾート全体を遊び尽くすことができます。
「観光もできる」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「色んな種類の温泉がある」（40代男性／東京都）」
「観光もできるから」（30代女性／静岡県）」
「冬だとより気持ちいいと思うから」（30代男性／山口県）」
「友人が近くに住んでいるので」（40代男性／東京都）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)