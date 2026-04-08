[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇129銘柄・下落107銘柄（東証終値比）
4月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は129銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7725> インターアク 1785 +300（ +20.2%）
2位 <4422> ＶＮＸ 1041 +150（ +16.8%）
3位 <2268> サーティワン 4700 +640（ +15.8%）
4位 <3664> ＷＩＺＥ 36 +3（ +9.1%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 28.3 +2.3（ +8.8%）
6位 <6552> ゲームウィズ 201 +16（ +8.6%）
7位 <7242> カヤバ 4768 +363（ +8.2%）
8位 <6085> アーキテクツ 2709 +169（ +6.7%）
9位 <446A> ノースサンド 1438 +81（ +6.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 75 +4（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3048> ビックカメラ 1705 -158.0（ -8.5%）
2位 <4180> Ａｐｐｉｅｒ 845 -74（ -8.1%）
3位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
4位 <7375> リファバスＧ 1440 -93（ -6.1%）
5位 <2667> イメージワン 225 -13（ -5.5%）
6位 <3710> ジョルダン 671 -36（ -5.1%）
7位 <9236> ジャパンＭＡ 1302.1 -64.9（ -4.7%）
8位 <7581> サイゼリヤ 6439 -301（ -4.5%）
9位 <2918> わらべ日洋 3051 -124（ -3.9%）
10位 <8570> イオンＦＳ 1608 -60.0（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4507> 塩野義 3660 +54.0（ +1.5%）
2位 <5631> 日製鋼 9747.9 +129.9（ +1.4%）
3位 <7203> トヨタ 3420 +36.0（ +1.1%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2749 +25.5（ +0.9%）
5位 <6526> ソシオネクス 1944 +13.0（ +0.7%）
6位 <7269> スズキ 1865 +12.0（ +0.6%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2214 +14.0（ +0.6%）
8位 <5108> ブリヂストン 3488 +21.0（ +0.6%）
9位 <5019> 出光興産 1570 +8.5（ +0.5%）
10位 <4063> 信越化 6505 +35（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 2060 -70.0（ -3.3%）
2位 <1925> 大和ハウス 5000 -50（ -1.0%）
3位 <4042> 東ソー 2411 -14.0（ -0.6%）
4位 <6954> ファナック 5900 -24（ -0.4%）
5位 <8591> オリックス 4880 -17（ -0.3%）
6位 <9984> ＳＢＧ 3815 -7.0（ -0.2%）
7位 <6503> 三菱電 5610 -9（ -0.2%）
8位 <6857> アドテスト 25180 -40（ -0.2%）
9位 <8001> 伊藤忠 2094.5 -3.0（ -0.1%）
10位 <9104> 商船三井 6586.5 -6.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7725> インターアク 1785 +300（ +20.2%）
2位 <4422> ＶＮＸ 1041 +150（ +16.8%）
3位 <2268> サーティワン 4700 +640（ +15.8%）
4位 <3664> ＷＩＺＥ 36 +3（ +9.1%）
5位 <5856> ＬＩＥＨ 28.3 +2.3（ +8.8%）
6位 <6552> ゲームウィズ 201 +16（ +8.6%）
7位 <7242> カヤバ 4768 +363（ +8.2%）
8位 <6085> アーキテクツ 2709 +169（ +6.7%）
9位 <446A> ノースサンド 1438 +81（ +6.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 75 +4（ +5.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3048> ビックカメラ 1705 -158.0（ -8.5%）
2位 <4180> Ａｐｐｉｅｒ 845 -74（ -8.1%）
3位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
4位 <7375> リファバスＧ 1440 -93（ -6.1%）
5位 <2667> イメージワン 225 -13（ -5.5%）
6位 <3710> ジョルダン 671 -36（ -5.1%）
7位 <9236> ジャパンＭＡ 1302.1 -64.9（ -4.7%）
8位 <7581> サイゼリヤ 6439 -301（ -4.5%）
9位 <2918> わらべ日洋 3051 -124（ -3.9%）
10位 <8570> イオンＦＳ 1608 -60.0（ -3.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4507> 塩野義 3660 +54.0（ +1.5%）
2位 <5631> 日製鋼 9747.9 +129.9（ +1.4%）
3位 <7203> トヨタ 3420 +36.0（ +1.1%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2749 +25.5（ +0.9%）
5位 <6526> ソシオネクス 1944 +13.0（ +0.7%）
6位 <7269> スズキ 1865 +12.0（ +0.6%）
7位 <6762> ＴＤＫ 2214 +14.0（ +0.6%）
8位 <5108> ブリヂストン 3488 +21.0（ +0.6%）
9位 <5019> 出光興産 1570 +8.5（ +0.5%）
10位 <4063> 信越化 6505 +35（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4506> 住友ファーマ 2060 -70.0（ -3.3%）
2位 <1925> 大和ハウス 5000 -50（ -1.0%）
3位 <4042> 東ソー 2411 -14.0（ -0.6%）
4位 <6954> ファナック 5900 -24（ -0.4%）
5位 <8591> オリックス 4880 -17（ -0.3%）
6位 <9984> ＳＢＧ 3815 -7.0（ -0.2%）
7位 <6503> 三菱電 5610 -9（ -0.2%）
8位 <6857> アドテスト 25180 -40（ -0.2%）
9位 <8001> 伊藤忠 2094.5 -3.0（ -0.1%）
10位 <9104> 商船三井 6586.5 -6.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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