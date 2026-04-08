　4月8日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは266銘柄。東証終値比で上昇は129銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は65銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は160円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の8日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7725>　インターアク　　　 1785　　+300（ +20.2%）
2位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　 1041　　+150（ +16.8%）
3位 <2268>　サーティワン　　　 4700　　+640（ +15.8%）
4位 <3664>　ＷＩＺＥ　　　　　　 36　　　+3（　+9.1%）
5位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　 28.3　　+2.3（　+8.8%）
6位 <6552>　ゲームウィズ　　　　201　　 +16（　+8.6%）
7位 <7242>　カヤバ　　　　　　 4768　　+363（　+8.2%）
8位 <6085>　アーキテクツ　　　 2709　　+169（　+6.7%）
9位 <446A>　ノースサンド　　　 1438　　 +81（　+6.0%）
10位 <3681>　ブイキューブ　　　　 75　　　+4（　+5.6%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3048>　ビックカメラ　　　 1705　-158.0（　-8.5%）
2位 <4180>　Ａｐｐｉｅｒ　　　　845　　 -74（　-8.1%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
4位 <7375>　リファバスＧ　　　 1440　　 -93（　-6.1%）
5位 <2667>　イメージワン　　　　225　　 -13（　-5.5%）
6位 <3710>　ジョルダン　　　　　671　　 -36（　-5.1%）
7位 <9236>　ジャパンＭＡ　　 1302.1　 -64.9（　-4.7%）
8位 <7581>　サイゼリヤ　　　　 6439　　-301（　-4.5%）
9位 <2918>　わらべ日洋　　　　 3051　　-124（　-3.9%）
10位 <8570>　イオンＦＳ　　　　 1608　 -60.0（　-3.6%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4507>　塩野義　　　　　　 3660　 +54.0（　+1.5%）
2位 <5631>　日製鋼　　　　　 9747.9　+129.9（　+1.4%）
3位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3420　 +36.0（　+1.1%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　　 2749　 +25.5（　+0.9%）
5位 <6526>　ソシオネクス　　　 1944　 +13.0（　+0.7%）
6位 <7269>　スズキ　　　　　　 1865　 +12.0（　+0.6%）
7位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 2214　 +14.0（　+0.6%）
8位 <5108>　ブリヂストン　　　 3488　 +21.0（　+0.6%）
9位 <5019>　出光興産　　　　　 1570　　+8.5（　+0.5%）
10位 <4063>　信越化　　　　　　 6505　　 +35（　+0.5%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4506>　住友ファーマ　　　 2060　 -70.0（　-3.3%）
2位 <1925>　大和ハウス　　　　 5000　　 -50（　-1.0%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2411　 -14.0（　-0.6%）
4位 <6954>　ファナック　　　　 5900　　 -24（　-0.4%）
5位 <8591>　オリックス　　　　 4880　　 -17（　-0.3%）
6位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3815　　-7.0（　-0.2%）
7位 <6503>　三菱電　　　　　　 5610　　　-9（　-0.2%）
8位 <6857>　アドテスト　　　　25180　　 -40（　-0.2%）
9位 <8001>　伊藤忠　　　　　 2094.5　　-3.0（　-0.1%）
10位 <9104>　商船三井　　　　 6586.5　　-6.5（　-0.1%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース