◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ ▽バンタム級１０回戦 ＩＢＦ同級５位・秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

１１日に両国国技館で行われる「 ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の会見が８日、都内で行われた。ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝は、元世界２階級制覇王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦へ「今回はとにかく自分自身に勝ちたいという思いが強い。何が何でも勝ちにいく」と意気込みを語った。

天心は、昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来５か月ぶりの再起戦となる。この日の会見では、これまでの笑顔にあふれた天心とは違い、最後まで表情を崩さずシリアスモードで質問に答えた。キック時代を含め公式戦５５戦目で初の敗北を喫し「本当にメンタルが病んでどうしようもない時もあった」と振り返った。「色々考えましたよね。自分が思っているより、みんな自分のことばっかりだし、あまり人のことも考えてないし、すぐに手のひらを返すし。人ってやっぱり怖いなっていうのを改めて思いました。だから自分という覚悟をもっと強めないと持っていかれる。なめんじゃねえぞ、っていう気持ちを出してきた結果の、今この状態になっています」

自身を見つめ直す日々を経て、「成長」を実感しているという。「ただ時間を過ごしているんじゃなくて、日々をちゃんと自分で進めているなと生きがいを感じています。成長だと思います」。プレッシャーも、乗り越えた。「何も思わないですもん。本当に裸一貫、やるだけっていうか。どう思われようとか関係ないから。本当に勝ちに行く、それだけです。自分の覚悟と。もう腹は据わってるし。何が起きてもいいよっていう状況です」と達観していた。

天心は再起戦へ向け、昨年末から、帝拳ジムでの練習に加え、キックボクサー時代にボクシングを教わっていた元帝拳ジム・トレーナーのＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長（５６）、古巣であるＴＥＰＰＥＮジムの父・弘幸会長（５６）のもとへ足を運び、原点回帰を図った。「前回の試合からこの日のためだけに日々を過ごしてきた。人間ってここまで変わることができるんだという人間の可能性をみなさんに見せたい」と進化した姿を披露することを誓った。

戦績は那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。