お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が7日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜夜11・20）に出演。人気アイドルの体を張ったロケを絶賛した。

同番組VTRには、ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智が登場。京都府宇治市を訪れた塩崎は、店頭で遭遇した声優の黒沢ともよ、豊田萌絵とともに、自らさばいて焼く“鰻屋体験”に挑戦した。

そして彼女らと相席で鰻を堪能。塩崎が「いや〜おいしかった、ホンマに」と退店しながら、水が入った店内のバケツに逆立ち状態で飛び込むと、その急展開にスタジオで見守っていたノブは「素晴らしい！」と立ち上がって喜んだ。

相方・大悟も「反り立って倒れそうになったけど、こらえたね」と、塩崎の身体能力を絶賛。ロケ中に海などに落ちる“水落ち”はお約束となっており、これまでにもプロボクシングWBC世界バンタム級2位の那須川天心、魚類学者でタレントのさかなクンらが披露し、反響を呼んでいた。

そのため「こうなってくると、塩崎のおかげで水落ちも広がるね。別に水辺じゃないところでもいけるってことやもんな」という大悟に、ノブも「“うなぎ大バケツ”でいけるんやって。アクロバットやん」と大絶賛。「素晴らしい」「凄いね」と感心しきりだった。

これを受けてSNSでも話題を呼んだ。体を張った塩崎の姿に「太智くんの才能を超感じる神回だった」「華麗すぎる」「相席食堂ほんとに面白すぎた」「太ちゃん最高！」「水落ち天才すぎて元気出た」などの声が上がっていた。