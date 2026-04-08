「はい、チーズ！」 松山英樹と片岡尚之が「マスターズ」の練習ラウンド中に笑顔で自撮り 本番前の和やかなひとときを激写
米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。いよいよ9日に開幕する海外メジャーの今季初戦「マスターズ」に向けて、練習ラウンドをする松山英樹と片岡尚之がコース内で自撮りをする姿を「はい、チーズ！」の言葉を添えて投稿した。
【写真】ポンっとスマホを放る松山英樹 絶対に落とせない緊張の瞬間！（全4枚）
本大会には13年連続15回目の参戦となり、2021年大会の覇者でもある松山と、昨年の「日本オープン」を制し初出場の資格を得た片岡の練習ラウンド中の一コマ。松山がスマホを持つと、帯同キャディと4人で、にこやかな表情で自撮りをしていた。そして撮影後に松山はキャディの早藤将太氏に向けて、ポンっとスマホを放り投げた瞬間の写真も。すでに右手にスマホを持っている早藤氏だったが、絶対に落とすわけにはいかない緊張の瞬間を捉えていた。この投稿には日本だけでなく海外のファンからも「がんばれ日本」「さぁ行くぜ」「2度目のマスターズ優勝目指して下さいね〜」「Hideki is the best」などの声援コメントが寄せられていた。今年の「マスターズ」には日本からはこの2人が参戦。予選ラウンドを松山はコリン・モリカワ、ラッセル・ヘンリー（ともに米国）と、片岡はカルロス・オルティス（メキシコ）、マックス・ホーマ（米国）と同組となることが発表されている。松山が2勝目を挙げることはできるのか、初登場の片岡が大波乱を巻き起こすのか、日本からも大勢のゴルフファンが注目している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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