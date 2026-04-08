8日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比84.4％増の848億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同56.8％増の580億円となっている。



個別ではグローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ 高配当 ＥＳＧ <2849> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> 、ＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> など11銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が9.29％高、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が9.20％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が8.14％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> が7.70％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が7.63％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は15.00％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は10.36％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は7.70％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は7.45％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は6.80％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2459円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金331億6600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金217億7900万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が120億3500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が44億4300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億4100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が14億700万円、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> が10億800万円の売買代金となっている。



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