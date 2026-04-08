オリックス・宗佑磨内野手（２９）は冷静に燃えていた。「全ての球を打てる準備をしていた。とにかく自分のスイングを」と集中したのは同点の７回だ。２死一、三塁で元同僚の沢田から右前へ決勝打。初球の直球を完璧に捉え、塁上で雄たけびを上げた。

開幕から９試合目となった１番。尊敬する先輩が「定位置」としていた打順で価値ある一打を運んだ。１、２番コンビとして２１、２２年のリーグ連覇に貢献した福田周平さん（３３）が２５年限りで現役を引退。開幕の日は「今日から頑張ってきます！」と連絡した。「結果じゃなくて全力でいけ！」。福田さんから返ってきた“らしさ”全開の言葉が勇気をくれた。

今季の初打席では福田さんの登場曲「檄！帝国華撃団」を使用した。「めっちゃキモいやん」と照れ隠しで笑われたというが「周平さんの気持ちも背負ってやりたい」と宗にとって偉大な存在が励みになっている。２試合連続本塁打の後は殊勲打で打線をけん引。チームは連敗を３でストップし、勝率５割に復帰した。「その日の１００％を一打席、一球にぶつけるだけ」と、熱い気持ちでプロ１２年目を駆ける。（南部 俊太）