R・マドリーvsバイエルン スタメン発表
[4.7 欧州CL準々決勝第1戦](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 45 Thiago Pitarch
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 37 L. Prescott
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 45 Thiago Pitarch
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ
監督
アルバロ・アルベロア
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 4 ヨナタン・ター
DF 27 コンラッド・ライマー
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 14 ルイス・ディアス
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 37 L. Prescott
GK 40 ヨナス・ウルビッヒ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 20 トム・ビショフ
MF 42 レナート・カール
FW 11 ニコラス・ジャクソン
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります