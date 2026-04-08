[4.7 欧州CL準々決勝第1戦](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 12 トレント・アレクサンダー・アーノルド

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 45 Thiago Pitarch

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 エデル・ミリトン

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

FW 30 フランコ・マスタントゥオーノ

監督

アルバロ・アルベロア

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 4 ヨナタン・ター

DF 27 コンラッド・ライマー

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 14 ルイス・ディアス

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 37 L. Prescott

GK 40 ヨナス・ウルビッヒ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 21 伊藤洋輝

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 20 トム・ビショフ

MF 42 レナート・カール

FW 11 ニコラス・ジャクソン

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります