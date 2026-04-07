新潟県立新潟北高校と県立豊栄高校が統合し、今年度、新たに開校した県立碧高校。4月7日の入学式では新しい校歌も披露され、1期目の新入生が新生活をスタートさせました。

新潟市東区の碧高校。



新潟北高校と豊栄高校が統合し、デザインや健康分野など、特色ある学びの場を目指し今年度開校しました。



【藤森麻友アナウンサー】

「新潟北高校や豊栄高校には在校生がいるため、碧高校にはまず1年生のみが入学します」





4月7日、初めての入学式が行われ、記念すべき1期目の新入生153人が緊張した面持ちで出席しました。【碧高校 田邉康彦 校長】「碧高校には、まだ完成された当たり前はない。だからこそ、皆さん一人一人の思いや選択、そして挑戦の積み重ねが、この学校の色彩をつくり上げていく」田邉康彦校長はこう述べた上で、「1期生として主体的に行動し、伝統を築いてほしい」と新入生を激励しました。また、この日は新しい校歌も披露。作詞作曲は長岡市出身のシンガーソングライター琴音さんです。生徒たちはこれから3年間歌うことになる歌を感慨深そうに聴いていました。【琴音さん】「学校の周りにある自然や地元の風景を思い返しながら、楽しんで歌っていただけたら」新しい校歌に新しい制服、そして新しい仲間たち。生徒はこれから始まる学校生活に期待を寄せています。【生徒】「学校行事がはっきりとは決まっていない。自分たちがやりたい行事をやりたいようにやれるというのが今後楽しみ」【生徒】「単位制に（期待している）。自分で組むのがすごくおもしろそう」【生徒】「第1期生としてふさわしい姿を残していければいい」新潟北高校と豊栄高校は在校生が卒業する2年後に幕を下ろし、碧高校へと完全統合します。