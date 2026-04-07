【G17-35】スペースXが「ファルコン9」でスターリンク衛星25機を打ち上げ

スペースXは日本時間2026年4月7日、ヴァンデンバーグ宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星25機を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink Group 17-35）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月7日 11時50分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：Starlink V2 Mini 25機（Starlink Group 17-35）

スペースXのミッション情報によると、今回使用された第1段ブースター「B1103」は、今回が初飛行となる機体です。打ち上げ後、同ブースターは太平洋上に待機していたドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」への着艦に見事成功しました。

なお、今回の打ち上げは当初4月5日に予定されていましたが、上層風の影響により延期され、本日4月7日に実施されたものです。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

スターリンク衛星は、打ち上げ後しばらくの間、列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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