栄エリア徒歩圏内の人気シュークリーム専門店『PUPPY CHOUX&COFFEE』。

3月にオープン1周年を迎えて、常連さんもはじめてさんも満足できる新たな企画をスタート。

毎週お得に楽しめる「Pick Up シュークリーム」と、4月～5月の限定フレーバー「さくらもち」に、4月11日(土)からは新作のオリジナルかき氷も登場。

春の訪れとともに、見逃せないラインナップが揃いましたので、ナゴヤドット読者の皆様に紹介したいと思います！

毎週変わる主役フレーバーを

特別価格で提供します！

4月からスタートした「Pick Up シュークリーム」は、前月の人気フレーバーを翌月に、週替わりで楽しめる新企画です。

店頭には全16種類のシュークリームが並びますが、その中でも人気上位のフレーバーをピックアップして特別価格で提供！

4月のPick Up

①4/6～4/12

いちご練乳420円→360円

②4/13～4/19

濃厚ピスタチオ480円→360円

③4/20～4/26

キャラメルバナナ400円→340円

④4/27～5/3

ディプロマット400円→340円

人気フレーバーをお得に制覇！

4種類が週替わりで登場。特に4月は濃厚ピスタチオがかなりお得になる設定で、ファンには見逃せない内容です。

これまで気になっていたフレーバーに挑戦しやすくなるのも、この企画の魅力。訪れるたびに異なるお得と出合えるから、リピーターにも嬉しい！

春限定さくらもちは

和洋MIX極上の美味しさ

また4～5月限定で登場する「さくらもち」フレーバーも注目です！

構成は相当なこだわりで、さくら風味のカスタードクリーム、桜の塩漬けを練り込んだサクサクのシュー生地、中に忍ばせた求肥という三層。

この求肥入りがポイント高く、シュークリームでありながら、和菓子のような柔らかな食感のアクセントをプラスしています。

甘さの中にほんのり塩味が効いたバランスで、1個でもしっかり満足感が得られる仕上がりになっています。

老若男女に好まれる味わいを目指したというコンセプト通り、和と洋のいいとこ取りをした完成度の高い一品です！

4/11スタートする

進化系かき氷も見逃せない

さらに注目したいのが、4月11日(土)から販売がスタートするオリジナルのかき氷。

一般的なかき氷とは一線を画し、カスタードアイスクリーム＋自家製グラニテを重ねた6層構造のパフェ仕立て！

フレーバーは桃のグラニテ、エスプレッソのグラニテの2種類で各950円。

スイーツ専門店ならではの構成力が光る、満足度の高い一品です。

まとめ

3月に1周年を迎えたシュークリーム専門店の「PUPPY CHOUX&COFFEE」

週替わりでお得に楽しめる「Pick Up シュークリーム」、完成度の高い季節限定の「さくらもち」、パフェ仕立ての新作かき氷といった複数の魅力が同時に重なる充実ぶり。

今しか食べられないレア感いっぱいで、期間中はリピート必至です！

名古屋でスイーツの新ネタを探しているなら、今まさにおさえておきたい一軒。

週替わりの、季節限定の楽しさを味わいに、ぜひ足を運んでみては？

店舗名：PUPPY choux&coffee

住所：名古屋市東区東桜1‐9-36

電話番号：080-9331-3903

営業時間：10:00～18:00

定休日：火曜、水曜