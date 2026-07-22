【名古屋駅】行列人気のぴよりん今度はお弁当に変身！新作含む全7種類を限定販売8/8～

名古屋駅で見かける、あの黄色いひよこがオムカレーやのり弁に！ 名古屋駅を歩いていて、黄色いひよこの看板や、店舗の前にできた行列が気に…