NAGOYA.
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[どうなる名駅③]オニツカタイガー全ブランド網羅＆国内最大級の新店が8/7オープン
名古屋駅前に遂に誕生した「Onitsuka Tiger」のフラッグシップストア！ 国内2位の店舗面積を誇る大型拠点が8月7日(金)にオープンしました…
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厚切りポテト×塩キャラメルアイスのクセうまコラボ！人気メニュー名駅で待望の復活
揚げたてサクサクの厚切りポテトに 濃厚アイスをのせた復活の一品 また食べたい！の声に応えて、クセスゴなあの人気スイーツが帰ってき…
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猛暑の救世主イベント！ヴィソン約30店舗が本気を出したひんやりスイーツ＆夏グルメ
冷たい伊勢うどんに、天然水氷のかき氷、爽やかなフロートドリンク。三重県多気町のVISONに、この季節だけの“おいしい涼”が集まります。 三…
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【名古屋駅】行列人気のぴよりん今度はお弁当に変身！新作含む全7種類を限定販売8/8～
名古屋駅で見かける、あの黄色いひよこがオムカレーやのり弁に！ 名古屋駅を歩いていて、黄色いひよこの看板や、店舗の前にできた行列が気に…
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[888の日①]大須の元祖鯱もなか本店で888円のお得セット！8が3つ並ぶ8/8限定販売
888の日は大須で決まり！ 大須散策とセットで狙いたい 老舗和洋菓子店の限定企画 8が3つ並ぶ特別な一日、名古屋の街がちょっと得する日です。 令…
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お盆の名駅デパ地下グルメまとめ！限定スイーツからぴよりんまで帰省土産はこれで即決
ひんやりスイーツにぴよりん弁当まで タカシマヤ夏のデパ地下グルメ完全攻略 岐阜県郡上市で全国初の酷暑日を記録するなど、今年の夏は例年…
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8/9までは何度でも！名物の手羽先3本サービス！今池駅徒歩1分の新店[手羽先むつみ]
夏季休暇前の“おつかれさま会”にも。今池駅徒歩1分、名物手羽先「黒」3本が8/9まで無料に 名古屋屈指の飲みの街になごやめしの定番メニュー…
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60年以上続くぶどう農家の洋菓子店！ぶどうの美味しさに出会える日進市の新スポットへ
日進市で60年以上にわたってぶどうを栽培してきた『葡萄のふくおか』が、7月31日（金）に、「くだもの洋菓子店さんろ」をオープンしました！ 店…
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名駅モーニングで大谷翔平のMLB観戦！JRゲートタワーに期間限定ボールパーク8/24～
朝のひとときに 世界最高峰のプレーが加わる新習慣 名古屋駅直結のJRゲートタワー1階に、朝からワクワクできる空間が期間限定…
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[飛騨高山]ひまわり20万本のイエローフラッグに感動！20年目の真夏の大絶景8/1～16
元スキー場のゲレンデが ひまわり畑に大変身！ 岐阜県高山市の久々野(くぐの)地域で、真夏だけの絶景が生まれます。 かつて市営スキ&#…
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世界のかき氷から台湾余市に花火まで犬山リトルワールドで昼も夜も涼イベント3本立て
日差しは強いし、湿度も高いし、外に出るだけで汗だくになる名古屋の夏。 そんなときにこそ足を延ばしてほしいのが、愛知県犬山市の『野外民族博物…
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平均気温22℃の遊べる避暑地へ！猛暑の名古屋を抜け出して富士見町入笠山ゴンドラ旅
名古屋から約150分で涼しさ全開 MTBも愛犬も花畑も一日満喫！ 名古屋の夏も、そろそろ限界かもしれません。日中はアスファルトが焼け付くようで、…
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名古屋から1時間の避暑地で天然プール×毎日営業のBBQ！瀬戸の岩屋堂公園で夏休みプラン
渓谷美と天然のプールが待つ 瀬戸市の夏の特等避暑地へ！ 夏本番、名古屋の暑さから逃げ出したくなる季節がやってきました。 そんなとき…
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[長久手温泉ござらっせ]4つの新サウナとともに半年の休館から待望の復活オープン8/6～
ログサウナ/1階 名古屋の中心部から車で30分ほどにあり、20年以上愛され続けてきた温浴施設の『長久手温泉ござらっせ』。 今年1月から続いてい…
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国内旅行10万円分が当たる！参加無料のリアル謎解きゲーム名駅ユニモールで8/5～開催
名古屋駅直結の地下街『ユニモール』で8月5日(水)から16日(日)までの12日間、「リアル謎解きゲーム ～マルーニ男爵と秘密の…
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夏グルメや心ときめくアイテムが集結！ミッドランドスクエア・サマー・マルシェ8/4～開催
ミッドランドスクエアで、毎年大好評のイベント「ミッドランドスクエア・サマー・マルシェ」が今年も開催されます！ 8月4日（火）～9日（…
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累計販売数5000万個を突破！チューリップローズがタカシマヤ夏スイーツの祭典へ7/31～
名古屋の夏を彩る とっておきのご褒美スイーツ 『TOKYOチューリップローズ』が、この夏、ジェイアール名古屋タカシマヤ…
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うなぎも焼肉も自分で焼ける[焼肉ライク]の丑＆牛セットで酷暑の名古屋を乗り切る7/24～
うなぎも焼肉も 自分のロースターで 仕上げる贅沢なひと皿 今年の土用の丑の日は、うなぎだけで終わらせるのはもったいない！ 1…
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毎月最終土日あさくま肉の日が進化！人気ステーキ3種お値段そのまま50％増量7/25/26
毎月楽しみにしている人も多い「ステーキのあさくま」の人気イベント「肉の日 お客様感謝デー」。 7月は25日(土)・26日(日)の2日間開催…
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[よーじやふらっと]2年ぶり名駅ポップアップ！よじこコースター数量限定プレゼント8/5～
京都発の人気ライフスタイルブランド よーじやが名駅にふらっと帰ってくる ナゴヤドット読者の皆さま、お待たせいたしました！京都発のライ…