【見つけた美女シリーズ】「あんたが」劇中ドラマ女優・元“美しすぎる町中華店主”…「関コレ2026S/S」で注目の4人
【モデルプレス＝2026/04/07】4月5日、京セラドーム大阪でファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）が開催された。100組超えの出演者から、モデルプレスが注目したネクスト美女4人を紹介する。
【写真】「関コレ2026S/S」で見つけたネクスト美女
長い手足が際立つキャミソールとミニ丈の衣装を着こなし、頭にティアラをつけて存在感を放った青島。テレビ朝日系ドラマ「仮面ライダーギーツ」（テレビ朝日系／2022年〜2023年）への出演で注目を集め、2025年にはTBS系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の劇中で放送されるトレンディドラマ「フォーエバーラブは東京で」でその美貌が話題に。現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜25時〜）にも出演している。
爽やかなブルーのオフショルダートップスに白のロングスカートを合わせたコーディネートを披露したあいすは、アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）、i-COL（あいこる）のメンバー。iLiFE!の楽曲「会いにKiTE!」がTikTokを中心に広く拡散されたほか、個人でもテレビCMに出演するなど活動の幅を広げている。
ミントグリーンのボウタイブラウスにクリーム色のミニボトムスを合わせ、抜群のスタイルを披露した池田。祖父が開業した中華料理店・東東（トントン）の3代目オーナーを務め、“美しすぎる町中華店主”として知られる存在に。2024年7月に店主を卒業後はタレント・モデルとして活動している。また、韓国のガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）のメンバー・MINJI（ミンジ）に似ていると話題になり、日本のみならず韓国でも関心を集めている。
オフホワイトのアウターにブラウンチェックのミニスカート姿でランウェイを闊歩したkononは、TikTokフォロワー数240万人超えのダンス系クリエイター。圧倒的なダンスパフォーマンスに加え、スタイルの良さにも定評があり、この日の「関コレ2026S/S」では4つのステージに出演して観客を魅了した。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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◆青島心（あおしま・こころ）
長い手足が際立つキャミソールとミニ丈の衣装を着こなし、頭にティアラをつけて存在感を放った青島。テレビ朝日系ドラマ「仮面ライダーギーツ」（テレビ朝日系／2022年〜2023年）への出演で注目を集め、2025年にはTBS系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の劇中で放送されるトレンディドラマ「フォーエバーラブは東京で」でその美貌が話題に。現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜25時〜）にも出演している。
◆iLiFE!あいす
爽やかなブルーのオフショルダートップスに白のロングスカートを合わせたコーディネートを披露したあいすは、アイドルグループ・iLiFE!（アイライフ）、i-COL（あいこる）のメンバー。iLiFE!の楽曲「会いにKiTE!」がTikTokを中心に広く拡散されたほか、個人でもテレビCMに出演するなど活動の幅を広げている。
◆池田穂乃花（いけだ・ほのか）
ミントグリーンのボウタイブラウスにクリーム色のミニボトムスを合わせ、抜群のスタイルを披露した池田。祖父が開業した中華料理店・東東（トントン）の3代目オーナーを務め、“美しすぎる町中華店主”として知られる存在に。2024年7月に店主を卒業後はタレント・モデルとして活動している。また、韓国のガールズグループ・NewJeans（ニュージーンズ）のメンバー・MINJI（ミンジ）に似ていると話題になり、日本のみならず韓国でも関心を集めている。
◆konon（このん）
オフホワイトのアウターにブラウンチェックのミニスカート姿でランウェイを闊歩したkononは、TikTokフォロワー数240万人超えのダンス系クリエイター。圧倒的なダンスパフォーマンスに加え、スタイルの良さにも定評があり、この日の「関コレ2026S/S」では4つのステージに出演して観客を魅了した。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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