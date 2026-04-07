牟岐町で、樹齢約100年の一本桜が見頃を迎えています。



新たな桜の名所にしようと、手入れに励む地元住民の思いを取材しました。

牟岐町河内にある一本の桜、その名も「牟岐妙見一本桜」です。



高さ約15メートル樹齢約100年と、長い年月をかけてこの地で大きく成長しました。



（佐々木気象予報士）

「おはようございます、今日はよろしくお願いします」

地域住民でつくる保存会のメンバー、佐古山哲生さん79歳です。





（佐々木気象予報士）「今何分咲きぐらい？」

（牟岐妙見一本桜保存会・佐古山哲生さん）

「7分咲きぐらい」

（佐々木気象予報士）

「7分咲き」

「これは、ヤマザクラとオオシマザクラを掛け合わせてできた、カズサザクラという桜」

「見てください、葉がある状態で花が開くというのが特徴です」



4月6日は次々と花見客が訪れ、桜の下で写真を撮って楽しんでいました。

（花見客）

「大きいですね、圧倒されます」

「まだ咲いていないのもある白くてきれい」

「嬉しい気持ちになった」

（花見客）

「綺麗ですね 、なんとも言えん、根元から大きい」



桜の時期にはイベントも開かれるなど、地元の名所に。



しかし、それはほんの4年ほど前からのこと。

（牟岐妙見一本桜保存会・佐古山哲生さん）

「竹藪に埋もれていましたので、近所の方も知らないような存在でした」



約20年前、近くを通りかかった佐古山さんは、びっしりと生えた竹藪の上に顔をのぞかせている桜を発見！一本桜の存在に気付きました。

（佐々木気象予報士）

「航空写真で見ると全く見えない。桜の木があるかどうかも」

（牟岐妙見一本桜保存会・佐古山哲生さん）

「枝にカズラが巻き付いて、全然見えるような状態ではなかった」

ふるさとを桜で盛り上げたい。



集まった地域住民が、竹や雑草を切り払った結果、ようやく立派な桜がその姿を見せたのです。

（牟岐妙見一本桜保存会・佐古山哲生さん）

「この桜は活かさないかんと思って、みんなが見学に来て喜んでくれた」

「顔を思い浮かべたら、見に来てくれた人は感動してくれるので、まあ生き甲斐ですね牟岐の宝でございます」

牟岐の山あいで、ひっそりと花を咲かせていた一本桜。



今では地元の人々の愛に包まれて、やわらかな春の景色を見せてくれています。



この一本桜は、夜にはライトアップも行われています。



夜の闇に浮かび上がる桜は、昼間とはまた違って幻想的な雰囲気ですね。



ライトアップは4月10日ごろまで、日没から午後8時まで行われます。



雨の場合は中止です。



ここまで、牟岐の妙見一本桜についてお伝えしました。