篠塚和典が語る現役時代に見たピッチャーたち 後編

（前編：苦手だった・相性がよかったピッチャー 広島の名ピッチャーたち、黄金時代の西武を支えた右腕も＞＞）

篠塚和典氏が語る名投手たちとの対戦。後編では、高校時代に対戦した江川卓の印象や、メジャーリーグで一時代を築いた名投手らとの対戦、さらに、現役で対戦したいピッチャーを語ってもらった。



今シーズン、





【打席から見た江川、江夏の印象】

――巨人でチームメイトだった江川卓さんと、高校時代に対戦されています。その時のお話もお聞かせください。

篠塚和典（以下：篠塚） 対戦したのは、江川さんが３年（作新学院）で僕が１年（銚子商）の時でした。バッターボックスに入ってボールを見た時、あまりの速さに度肝を抜かれましたね。ネクストバッターズサークルでタイミングを取るなど準備はしていたのですが、実際にバッターボックスに立つと、トップを作って打ちにいく時にズドンとくる。「これは泳いでしまってもいいから、早めにバットを出さないと当たらないんじゃないか」と思わされました。

――その感覚で打ちにいって、当てることはできたんでしょうか？

篠塚 早めに打ちにいったのですが、それでも詰まらされてしまったんです。でも、打球がセンターとショートとセカンドの間の絶妙な位置にポトンと落ちて、なんとかヒットにすることができました。そのあと、作新学院で練習試合をした時にも対戦する機会があって、その時にはセンター前にきれいなヒットを打つことができました。

――高校１年生がバットに当てて、しかも誰もが打てないなかでヒットを打ったことを、江川さん自身もかなり驚かれていたようですね。

篠塚 江川さんとの対戦を通じて学んだことは、早くトップを作って、ピッチャーが振りかぶったと同時に打ちにいく。そういう感覚でタイミングをとっていかないと速い球は打てないということ。プロ入り後も鈴木孝政さんや小松辰雄（ともに元中日）ら球が速いピッチャーとの対戦は幾度となくありましたが、特別に速さを感じなかったのは、高校時代に江川さんの球を見ていたことが大きな要因だと思います。

――レジェンド級のピッチャーといえば、江夏豊さん（元阪神など）とも対戦されていますね。

篠塚 江夏さんの広島在籍時代で抑えを務めていた頃ですね。1981年には、日本ハム在籍時代の"後楽園シリーズ"と呼ばれた日本シリーズ（巨人がV9以来の日本一に）でも対戦がありました。全盛期ではなかったと思いますが、何回か対戦しましたね。

マウンドに立っている姿に迫力がありましたし、ほかのピッチャーたちとは違うすごみと雰囲気を感じました。広島市民球場での試合で江夏さんから二塁打を打ったことは覚えています。次の打席に入る時は、「ヒットを打たれたバッターに対しては気合いを入れてくるのかな」と思ってビクビクしていましたよ（笑）。

――日米野球ではオーレル・ハーシュハイザー（元ロサンゼルス・ドジャースなど）やロジャー・クレメンス（元ボストン・レッドソックス、ニューヨーク・ヤンキースなど）らメジャーリーグの名投手とも対戦されていますが、いかがでしたか？

篠塚 球が速いというよりも、重いんです。当てることはできるのですが、自分が非力なこともあってか、芯に当てても戻されてしまうような感覚でしたね。メジャーの試合球を持った時の感触はツルツルしていましたし、投げる時も重い。慣れもありますが、その時はメジャーで自分がこのような投手と常に対戦するのは厳しいと思いました。

【投手・大谷翔平はどう対策する？】

――仮の話になりますが、現役時代の篠塚さんが対戦してみたい現役のピッチャーを挙げるとすれば？

篠塚 僕らの時代のピッチャーと比べ、球種もかなり増えていますし、球も速くなっていますよね。でも、現役時代の自分であれば、それなりに対応できるような感覚はあります。若い頃の自分に戻らなきゃいけませんが（笑）。

挙げるとすれば、やはり大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）とは対戦してみたかったですね。江川さんらがいた時代と現在ではスピードガンの性能が違うとはいえ、バッターボックスで160キロの球は見たことがないので、どんな感じなのかを見てみたいです。あと、曲がりが大きいスイーパーとかもどういう感じなのか興味はあります。実際に体感したうえで、「どうやって攻略していこうか」と考えるのも楽しいじゃないですか（笑）。

多彩な変化球を持っていて楽しみなピッチャーでは、ダルビッシュ有（サンディエゴ・パドレス）や山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）らのボールもどんな感じなのか興味深いですしね。

――篠塚さんは、どんな球にもアジャストしていた印象です。大谷選手に関しても同様でしょうか？

篠塚 160キロともなるとまた違う感覚だと思いますし、それに応じた練習をしなければいけません。真っすぐを打つことに意識が集中すれば、速度の差がある変化球を打つことも難しくなりますしね。ましてや、カットボールやツーシームなど少し動かすボールなどもありますし、体感してみて試行錯誤を繰り返して......という感じになるでしょうね。

――いまのプロ野球界は"投高打低"と言われていますが、バッター出身の篠塚さんとしては、それらを覆していくようなバッターが出てきてほしいですか？

篠塚 バッティングというのは、細かく取り組まなければいけないもの。真っすぐを打つ時と変化球を打つ時は違いますし、それを細かく考えながら、体に覚えさせていかなければいけません。そういった作業を、シーズンを通じて繰り返し、それが翌シーズンに生きていくわけなので。要は継続することが大事です。

一流のピッチャーが投げるキレのいい変化球を、練習で体験することはなかなかできませんが、練習で真っすぐだけをずっと打っていても仕方がないですし、球種に応じて自分の"間"を作れるようなスイングを体に覚えさせなければいけません。今後も巨人やプロ野球界から名打者がどんどん出てきてほしいですし、名投手との対戦を楽しませてほしいですね。

【プロフィール】



■篠塚和典（しのづか・かずのり）



1957年７月16日生まれ、東京都出身、千葉県銚子市育ち。1975年のドラフト１位で巨人に入団し、３番などさまざまな打順で活躍。1984年、87年に首位打者を獲得するなど、主力選手としてチームの６度のリーグ優勝、３度の日本一に貢献した。1994年を最後に現役を引退して以降は、巨人で1995年〜2003年、2006年〜2010年と１軍打撃コーチ、１軍守備・走塁コーチ、総合コーチを歴任。2009年WBCでは打撃コーチとして、日本代表の２連覇に貢献した。



■元巨人、WBCコーチ・篠塚和典氏の夏の野球教室



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