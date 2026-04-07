普段は立ち入り禁止の現場へ　親子向け「けんせつ探検隊2026」開催へ

一般社団法人日本建設業連合会（日建連）は、小中学生とその保護者を対象とした親子向け建設現場見学会「けんせつ探検隊 2026」を、2026年5月から2027年4月にかけて全国各地で開催します。

開催に先立ち、2026年4月6日午前10時より、第一弾となる参加予約の申し込み受付を開始しました。

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■ 本物の建設現場でワクワクの「お仕事体験」

「けんせつ探検隊」は、普段は一般の人が立ち入ることのできない建設現場を間近で見学できる、日建連の恒例人気企画。

昨年実施された「けんせつ探検隊 2025」では全国22か所で開催され、計423名の親子が参加して大きな反響を呼びました。今年度も、現場の見学だけでなく実際の建設作業の一部に触れることができる「お仕事体験」が各地で企画されています。

対象となるのは、道路やトンネルといった大規模インフラの建設現場から、学校、マンション、博物館などの建設現場まで多岐にわたります。各回およそ10名から30名程度という少人数制で実施されるため、本物のスケール感を肌で感じながら、ものづくりの楽しさや建設業の役割をじっくりと学ぶことができる貴重な機会となりそうです。

■ 参加は無料、応募は第一弾と第二弾に分けて実施

本イベントの対象は小中学生とその保護者で、参加費は無料です（集合場所までの交通費は各自負担）。参加者全員に普通傷害保険が適用されるなど、安全面への配慮もなされています。

今年度の参加予約は、開催時期に合わせて第一弾と第二弾の2回に分けて受け付けられます。今回スタートした第一弾の申し込みでは、2026年5月23日から同年11月14日までに開催される分の予約が可能です。2027年以降に開催される分を対象とした第二弾の予約受付は、2026年12月頃の開始が予定されています。

なお、参加者は先着順ではなく、各開催日の約3週間前に抽選によって決定される仕組みとなっています。各地域の具体的な開催地一覧やプログラムなどの詳細については、「けんせつ探検隊 2026」の特設ウェブサイトにて確認のうえ、申し込みを行うことができます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040702.html