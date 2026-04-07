◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後だった１回表先頭の１打席目は、大ブーイングの中打席に入り、中直に倒れた。

ブルージェイズの先発はマックス・シャーザー投手（４１）。現役投手では２位の通算２２２勝を挙げ、サイ・ヤング賞を３度受賞しているレジェンド右腕だ。大谷は昨季までのレギュラーシーズンでは本塁打がなく６打数２安打。昨年のワールドシリーズでは、延長１８回までもつれた大接戦だった第３戦で本塁打を放つなど、４打数３安打（１本塁打、１二塁打）と打ち崩した。シャーザーは「打席でもマウンドでも信じられないプレーヤー。対戦が楽しみだし、全力で戦って、アウトをとりたい」とリベンジに燃えていた。

大谷は３日（同４日）の敵地・ナショナルズ戦で、開幕７試合、２８打席目にしてようやく１号を元巨人のマイコラスから放った。前日５日（同６日）にも元巨人のグリフィンから２号。開幕からの６試合では、わずか３安打だったが、ナショナルズとの３連戦では２本塁打など３試合連続マルチ安打で一気に調子を上げた。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁も「４０」にまで自己記録を伸ばして日本人史上２位タイとなり、イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」にもあと「３」と迫っている。

この日の試合前には、８日（同９日）の先発登板へ向けてブルペン入りして２６球を投げて調整していた。