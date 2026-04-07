「酷かもしれないが…」ドジャース戦を前に17三振の岡本和真 スプリンガーとともに米誌が名指し「懸念材料だ」
岡本はドジャース3連戦をキッカケに浮上できるか(C)Getty Images
昨季のア・リーグ王者であるブルージェイズは現地時間4月6日より、本拠地でドジャースとの3連戦を戦う。昨季のワールドシリーズの“再戦”であり、本来ならば大きな盛り上がりをみせるカードとなるはずだが、ブルージェイズは9試合を終え4勝5敗、現在4連敗中と苦しい状況の中で宿敵を迎え撃つことになる。
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開幕前より先発陣の故障者に悩まされているブルージェイズは、開幕直後のロッキーズ戦で新加入のコディ・ポンセが試合中に右膝前十字靭帯を痛め負傷者リスト入りとなり、続くホワイトソックス戦では正捕手のアレハンドロ・カークが左手親指を骨折し、戦列を離れることに。怪我人が続出している影響もあり、5日まで行われていたホワイトソックスとのカードは、前年102敗を記録したチームを相手に痛恨の3連敗を喫した。
チームが勢いに乗れない中で迎えるドジャースとの3連戦を前に、現地では現在のブルージェイズが抱える問題点について論じる声も聞こえてきている。米老舗誌『Sports Illustrated』では5日の特集記事において、打撃陣の不調にも目を向けており、「ブルージェイズにとって、決して望んでいたようなシーズンの幕開けとはなっていない。投手陣は故障者が相次いでいるが、それと同じくらい打線も苦しんでいる状況だ」などと報じている。
同メディアは、「フロントにとって大きな懸念となっているのは、現在積み上がっている三振の多さだ」として、チームワーストである17三振の岡本和真、そして13三振のジョージ・スプリンガーのパフォーマンスに言及。「オカモトに多くを求めるのは酷かもしれないが、彼はボー・ビシェットがメッツへ移籍して失われた生産力を補うために獲得された選手でもある」と訴えながら、開幕以降の打率にも触れており、「オカモトは3月には打率.300を記録していたものの、4月の4試合では打率.182、出塁率.250と急激に数字を落としている」と指摘する。
また、スプリンガーも同様に打線での「懸念材料」と主張し、「このチームが頼るベテランであり、試合を決めるチャンスも何度かあったが、それをものにすることができていない」などと振り返っている。
無論、チームの低迷は一部の選手だけの責任ではない。ホワイトソックスとのカード最終戦では、上位打線がわずか2安打しか記録できずに0-3で敗れている。主力選手が故障し、打撃陣全体のパフォーマンスが沈む中で臨むドジャース3連戦、ブルージェイズナインは意地を見せることが出来るだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]