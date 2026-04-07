2005年2月8日、ライブドアが市場開場前のわずか28分間で約700億円を投じ、ニッポン放送株を大量取得した。「世紀の買収劇」が始まった瞬間だ。最大の標的となったニッポン放送の社内では何が起きていたのか。蚊帳の外に置かれ、防衛戦の矢面に立たされた亀渕昭信社長（当時）の「極秘日記」が、パニックの裏側を明かす。（『狙われたフジテレビ〜ニッポン放送元社長が明かすライブドア買収攻防21年目の真相』より抜粋。全3回の1回目／続きを読む）

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ライブドアの奇襲である時間外取引は2月8日、午前8時22分から僅か28分の間に行われました。ライブドアは2月8日までに約700億円を投じ、株式総数3280万株のニッポン放送株の29・64％を取得。堀江貴文氏＝ホリエモンは合計35％の筆頭株主に躍進しました。

長い一日だっただけに、以下に引用する日記の長さもボリュームがあります。とにかく、この慌てぶりはライブドアの強烈な一撃からきたものです。私たちフジサンケイグループが、この手の戦いに慣れていなかったところも大きい。この当時、こういった奇襲取引に関して村上ファンド、ホリエモンは言うに及ばず、オリックスの宮内義彦さんや当時の日銀総裁だった福井俊彦さんは熟知していました。いっぽうの私らフジサンケイグループはグループ会社内で株を持ち合う“護送船団方式”。だから、株の戦いに慣れた人たちに「ぬるい」と言われればその通りの組織でした。そういうスキを狙われたわけです。

以下は攻撃直後の状況を記しています。

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2005年2月8日火曜日 天気：雨

社に戻る途中で、S常務から車に電話。イヤな予感。その通り、堀江社長のライブドアがニッポン放送株35％を買ったという発表があったという。ジャンジャン！ である。

フジのTOBも危なくなってきた。堀江社長が会いたいと言っているという。日枝、羽佐間、川内の大先輩たちに連絡を取り、午後3時、堀江社長と会談することにする。お昼から産経新聞取締役会。住田社長の話だと、村上ファンドは売っていない、大和SMBCもフジには鹿内から買った8％を売れなくなったなどの情報が来ているという。

これはことによるとCX（注：フジテレビ）完敗かもしれない。社に戻って2時、こんな時に、TBSラジオ清水（洋二）社長がやってきてデジタルラジオの今後について会談をする。なんだか落ち着かなくて頭に入らないよぉ〜！ であった。

3時、ホリエモンが、取締役3名を連れてやってくる。テレビで見た通りというか、小生意気な面白そうな奴である。言っていることはもっともで、LF（注：ニッポン放送）がITをもっと使えば面白くなるという意見には賛同するが、それだからといってウチの株を35％も買うことはないのだ。フジサンケイが狙いじゃないの？ と思われてもしょうがないだろう。

部分的には「その通りだ」と言いたかったが、ただいまCXのTOB進行中、立場上そうもいかないので、2月21日以降の話にすることにする。もう一つ、こちらから「メディア事業を経営するには日本が好きかどうかって大切です」と言うと、「そんなことあまり考えたことがない……」と、きょとんとしている。危ないね。それにしても、大胆なお兄ちゃんである。

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この奇襲直後、法的に限りなく黒に近いグレーの時間外取引を使ったライブドアに対して嫌悪感を持ちました。そもそも時間外取引は株の調整に使う手段です。なのに、まるで「戸締まりがしてないから勝手に入らせてもらいました」と居直っているようなやり口ですから頭にきます。このライブドアの一件がきっかけで法的規制が定められましたが、あの日は「してやられた！」と地団駄を踏むだけでした。

こちらが大慌てで対応を協議しているさなか、来社した堀江貴文氏の印象は悪くはありませんでした。本当に快活で、ビジネス的ひらめきもありました。私らの関係者は日枝さんをはじめ、言ってはなんですが、おじさん的な暗さをたたえているから、なおフレッシュな印象が鮮烈でした。ホリエモン氏とはネットとラジオに関しての話題になり、ライブドアとの可能性を考えれば開発中だったデジタルラジオ（現在のradikoの前身にあたる）とコラボするなどネットと一緒にやっていく展望が開けるなとも思えました。「ひょっとしたら、組むのもアリか」と内心ではよろめきましたが。

〈「社長はバカだ…」ライブドア買収を防ぐ狂気の奇策“抱きつき自爆テロ”と、高裁敗訴の絶望〉へ続く

（亀渕 昭信／Webオリジナル（外部転載））